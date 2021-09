ADA renouvelle son voyage au-dessus de 3 $ alors que 3,5 $ arrivent en vue ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Cardano semble rejoindre Ethereum dans le cycle haussier hebdomadaire dirigé par altcoin. Cardano embrasse la découverte de prix au-dessus de 3 $ tout en supportant massivement entre 2,81 $ et 2,8 $, comme le révèle l’IOMAP.

Cardano est en hausse de près de 9 % et a récupéré du terrain au-dessus de 3 $. Le jeton est le premier parmi les principales crypto-monnaies à atteindre un nouveau record historique. ADA est sur le point d’atteindre un autre jalon à 3,5 $, tandis que les investisseurs pensent que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne 5 $.

Cardano à nouveau en mode découverte des prix

Selon la métrique en chaîne IOMAP d’IntoTheBlock, le plus récent jeton de contrats intelligents est de retour dans la découverte des prix après avoir testé le support à $ en août. Toutes les adresses qui ont précédemment acheté ADA sont bénéficiaires.

Dans le même temps, Cardano n’a pas de résistance définie à mesure qu’il avance. Par conséquent, une légère poussée au-dessus de 3 $ augmentera rapidement le jeton vers 3,5 $.

En revanche, ADA se trouve au sommet d’immenses zones de support, comme l’observe la métrique en chaîne. La région allant de 2,81 $ à 2,84 $ est la zone de concentration d’acheteurs la plus importante, abritant environ 94 300 adresses qui ont récolté 3,42 milliards d’ADA. Ce support assure aux investisseurs que l’ADA est bien supporté et que le chemin le moins résistant est à la hausse.

Cardano IOMAP métrique

« Carte Cardano IOMAP » par IntoTheBlock

En attendant, Cardano recherche un soutien supérieur à 3 $ pour renforcer la présence des taureaux sur le marché. Une véritable pause au-dessus de ce domaine d’intérêt mettra ADA sur un voyage de 3,5 $. Remarquez que l’indice de force relative (RSI) gagne du terrain en territoire de surachat. Une cassure au-dessus de 70 pourrait déclencher davantage d’ordres d’achat alors que les acheteurs resserrent leur emprise sur le prix.

Graphique journalier ADA/USD

Graphique des prix ADA/USD par Tradingview

La divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) ajoute de la crédibilité aux perspectives haussières en fonction de sa position par rapport à la ligne moyenne. Un signal de vente qui était entré en scène est en train d’être annulé. Dès que l’EMA de 12 jours dépasse l’EMA de 26 jours, les chances d’un autre swing vers le nord entreront en jeu. Outre 3 $, Cardano est maintenu en place par une ligne de tendance ascendante depuis début août.

