ADA retrace à 2,720 $, la pièce se consolidera-t-elle? ⋆ Crypto nouveaux médias

Notre analyse quotidienne des prix de Cardano est baissière. Le graphique journalier indiquait une fourchette quotidienne étroite de 2,7200 $ à 2,7790 $.

Sur notre analyse quotidienne des prix Cardano, la paire ADA/USD se négocie à la baisse sur les chandeliers de 24 heures alors que les ours tirent le marché vers le bas à la barre des prix de 2,77 $. Les traders s’attendent donc à ce que le marché continue de baisser et atteindra son prochain support cible proche de 2,46 $.

Le marché global des crypto-monnaies se négocie avec des résultats mitigés. Les perdants incluent Bitcoin et Solana avec une perte de 1,24% et 3,45% respectivement. Ethereum et Ripple ont gagné respectivement 6,68 % et 4,91 %. Le plus performant s’est avéré être Polkadot avec un gain net positif de 15 %.

Mouvement des prix Cardano au cours des dernières 24 heures: ADA revient lentement

Les chandeliers de 24 heures sur notre analyse de prix Cardano sont rouges avec peu de signes de volatilité, comme l’indique la fourchette quotidienne serrée de 2,7200 $ à 2,7790 $. Le volume des transactions de Cardano a chuté de 7,2% depuis hier et s’élève à 4,292 milliards de dollars. ADA est classé n°3 par Coin Market Cap avec une capitalisation boursière de 88,08 milliards de dollars.

Graphique ADA/USD sur 4 heures : les ours ADA visent-ils toujours à nouveau un support de 2,46 $ ?

Notre analyse des prix de Cardano indique que les taureaux ont tenté de dépasser la zone de prix de 2,772 $ sur le graphique en 4 heures, mais ont été rejetés. Résultant en une chute en dessous de la ligne médiane de la bande de Bollinger et en augmentant les signaux négatifs d’une tendance baissière imminente.

Graphique ADA/USD sur 4 heures. Source : TradingView

Le mouvement des prix de Cardano a enregistré des gains records depuis un creux majeur de 1,02 $, bondissant de près de 200% pour atteindre le sommet d’août de 2,97 $.

Les taureaux pourraient s’être épuisés à l’approche du 26 août, où ils n’ont pas réussi à franchir la résistance de 2,90 $. La résistance de 2,46 $ de la semaine dernière est le support actuel et les baissiers visent à exercer un repli vers cette zone.

Une situation qui pourrait à nouveau faire basculer le support en barrière de prix. Nous nous attendons à ce que les ours prennent le contrôle du prix et exhortons les traders à profiter de toute baisse du graphique Cardano alors que la communauté se prépare pour la mise à niveau d’Alonzo du 12 septembre.

Analyse des prix de Cardano : conclusion

Notre analyse des prix de Cardano suggère une tendance baissière au cours des prochaines 24 heures. Le prix baissera encore par rapport à la résistance de 2,9 $ et pourrait toucher le support de 2,46 $. Pendant que vous vous réchauffez pour un changement de prix sur Cardano, jetez un œil à certaines de nos prévisions de prix à long terme.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.

