Adal Ramones : ce que vous devez savoir

Adal Ramones : 5 choses à savoir sur l'acteur et présentateur de télévision mexicain.

L’animateur et producteur de télévision talentueux Adal Ramones est l’un des juges de la nouvelle saison de l’émission de téléréalité d’Univision « Nuestra Belleza Latina ».

Né à Monterrey, au Mexique, en 1961, Ramones est l’une des personnalités mexicaines les plus représentatives de l’industrie télévisuelle.

« Nuestra Belleza Latina » est le deuxième projet d’Adal Ramones en tant que juge. Auparavant, l’interprète de 59 ans faisait partie de l’émission de téléréalité “Protagonistas de Nuestro TV” sur la chaîne de télévision RCN.

Ce qu’il faut savoir :

1. Il était l’hôte de l’un des programmes de divertissement les plus regardés au Mexique

Adal Ramones est entré dans l’histoire à la télévision mexicaine en animant « Otro Rollo », l’un des programmes de divertissement les plus regardés la nuit.

L’irrévérence et le charisme de Ramones ont réussi à capter l’attention du public mexicain pendant douze ans dans chacune des émissions de “Otro Rollo”.

Britney Spears, Don Francisco, Chayanne, Gloria Trevi, Maradona, ‘N Sync, Backstreet Boys, Ricardo Arjona, Westlife, Elton John, Will Smith et Shakira étaient quelques-unes des personnalités qui ont assisté en tant qu’invités spéciales au spectacle tardif de l’interprète mexicaine.

« Otro Rollo », animé par Adal Ramones pour Televisa, a été diffusé de 1995 à 2007.

2. Il est marié à un publiciste mexicain

Adal Ramones est marié à la publiciste et productrice d’événements mexicaine Karla de la Mora.

Malgré leur différence d’âge de plus de 20 ans, les amoureux se sont avérés être l’un des couples les plus stables de l’industrie du divertissement au Mexique.

Selon le site officiel d’Univision, De la Mora et Ramones se sont mariés en août 2017 lors d’une cérémonie exotique qui s’est déroulée lors d’un safari de luxe dans la ville de Puebla au Mexique.

Adal Ramones et Karla de la Mora sont les parents d’un fils commun, Cristóbal Ramones de la Mora, né en septembre 2019.

3. Il a deux grands enfants

Avant d’épouser Karla de la Mora et de devenir le père du petit Cristóbal, Adal Ramones était marié à Gaby Valencia, avec qui il a eu ses deux enfants aînés : Diego et Paola.

Ramones et Valencia ont mis fin à leur mariage en 2013, mais le couple entretient une très bonne amitié pour le bien-être de leurs enfants.

Actuellement, Diego Ramones a 11 ans, tandis que Paola Ramones a fêté ses 20 ans en avril de cette année.

4. Il était chanteur

Pendant son adolescence, Adal Ramones faisait partie d’un groupe de rock avec son frère Manuel Jesús Ramones, comme il l’a annoncé sur son profil officiel sur Instagram.

« Il y avait beaucoup de concerts et nous étions dans des tenues dans le style des groupes de l’époque. Un bon moment où je me sentais comme une rock star et nous avons éclaté à leur manière », se souvient Ramones dans un récent post sur le réseau social.

5. A une carrière artistique exceptionnelle

Adal Ramones est l’un des artistes mexicains les plus complets, sa carrière professionnelle est soutenue par des projets réussis dans les industries de la télévision, du théâtre et du cinéma.

En plus de sa facette devant les caméras, Ramones a été producteur de pièces de théâtre importantes et acteur vocal pour des films emblématiques tels que “Stuart Little”, “Like Dogs and Cats” et “Martians vs. Mexicains “.