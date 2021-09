Adal Ramones dans notre beauté latine [ENTREVISTA]

Univision Adal Ramones est l’un des juges de la nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina. Profitez d’une interview exclusive avec la star mexicaine !

L’acteur, comédien et animateur de télévision Adal Ramones est l’une des personnalités qui feront partie du jury de la nouvelle saison de l’émission de téléréalité « Nuestra Belleza Latina » d’Univision.

Connu comme une référence de professionnalisme et de livraison à la télévision mexicaine, Ramones va conquérir tous les hispaniques des États-Unis avec son sens de l’humour irrévérencieux lors de sa participation à la onzième saison de « Nuestra Belleza Latina ».

« Nuestra Belleza Latina » est la deuxième expérience d’Adal Ramones en tant que juge pour une production télévisuelle. Auparavant, l’artiste faisait partie du jury de l’émission de téléréalité « Protagonistas de Nuestro TV » sur la chaîne de télévision RCN, en Colombie.

Dans une émission de l’émission « Despierta América », le 9 septembre, Giselle Blondet a révélé que Ramones l’accompagnerait dans le jury de la nouvelle saison du concours de beauté d’Univision. Après la grande annonce, nous avons été parmi les premiers à publier la nouvelle sur nos réseaux où nous avons reçu la réaction des lecteurs. « Rien à voir avec la beauté, je ne pense pas avoir assez de connaissances. Avec tout le respect que l’homme mérite », a écrit un utilisateur de la communauté Facebook Nuestra Belleza Latina. Tandis qu’un autre utilisateur, Aleyda Mena, a commenté : « J’aime un excellent choix pour apporter Adal Ramones. Il va faire du bon travail en tant que juge à Nuestra Belleza Latina ”

Quelques heures plus tard, l’acteur mexicain a parlé en exclusivité avec Right Now de sa participation au projet. Nous l’avons également interrogé sur ceux qui ne le voient pas comme juge dans une émission de télé-réalité beauté. Regardez l’interview pour voir sa réponse à la question qui au début ne lui semblait pas que c’était vraiment la réaction de certains lecteurs. Et il a clairement indiqué qu’il était plus que prêt à faire partie de la nouvelle saison de « Nuestra Belleza Latina » d’Univision.

Profitez de la première partie de l’interview d’Adal Ramones avec Right Now

Question : Que pensez-vous de faire partie de ce grand projet d’Univision ?

Adal Ramones : “Je suis ravi, remarquez que c’est une émotion incroyable car c’est la deuxième fois que je suis juge de quelque chose -rires-. Eh bien, je juge toujours mes enfants, mais maintenant je suis juge dans une émission de téléréalité. Mais bon… Pour la réalité, celle de chez moi -rires-. J’aime savoir que maintenant c’est une émission de téléréalité pour choisir un visage frais et nouveau, qui a du talent ; et nous avons beaucoup de choix. Je suis très heureux de faire partie de ce panel de juges ».

Question: Que diriez-vous à tous ces détracteurs qui pensent que vous n’êtes pas la meilleure personne pour ce rôle dans Nuestra Belleza Latina parce que vous êtes une personnalité qui penche plus vers la comédie ?

Adal Ramones : « La question me surprend car personne ne sait jusqu’à présent que je vais être juge, si vous me dites qu’il y a des détracteurs ; cela signifie que vous avez une boule de cristal parce que personne ne le sait. Je pense que cette question si c’était vous, je la supprimerais car il n’y a aucun moyen que quiconque le sache. Mais j’y réponds, s’il y avait du monde, je le changerais là-bas. S’il y avait des gens qui disaient : « Comment Adal Ramones a-t-il agi en tant que juge s’il était affecté à la comédie ? Mais je vous dirais qu’en fin de compte je produis du théâtre, je joue au théâtre, je mets en scène du théâtre, je fais des films, je produis des films, je produis de la télévision, j’ai été chef d’orchestre, j’ai été juge. Je crois qu’en fin de compte, mes connaissances existent depuis de nombreuses années, pas depuis que j’ai commencé à travailler chez Televisa, mais ma formation d’étudiante a toujours été très attachée au théâtre et à la scène.

Je crois avoir les outils indispensables pour pouvoir juger quelqu’un, qui n’est peut-être venu qu’avec un peu de mémoire, et il n’y a ni pâte ni essence. Je pense que j’ai eu de très bons commentaires lorsque j’étais juge d’une autre émission de téléréalité au Mexique, et la vérité est que je pense que je vais jouer ce rôle même avec plus de connaissance des faits, car je l’étais déjà à l’occasion ».

REMARQUE : Cette interview a été réalisée avant que la production de Nuestra Belleza Latina n’annonce qu’Adal Ramones ferait partie du jury. Right Now a été l’un des premiers médias à annoncer la nouvelle.

Question : Quelle est votre opinion sur les stéréotypes lors des concours de beauté ?

Adal Ramones : “Remarquez que NBL a fait un grand changement, car nous vivons tous sur une planète à ce jour, où les concours de beauté, nous pensons que la femme parfaite (car il n’y en a pas), doit avoir certaines mensurations, une certaine taille d’épaule, par rapport à la silhouette ou à la hanche. Je pense qu’heureusement ça a changé, ça me choque de parler de diversité, bien que l’idée soit de soutenir la diversité. Il ne devrait pas y avoir de diversité, nous sommes une race humaine et c’est tout. Il ne doit y avoir aucun commentaire sur la couleur de la peau ou la coiffure, si elle est afro ou droite, si ce sont les yeux verts ou les yeux noirs.

Le mot diversité devra disparaître à un moment donné pour que nous soyons tous une seule race humaine, mais en parlant de cela ; Dans les auditions ou les coulisses que j’ai vues, il y a comment sont les femmes : Il y a tout, la fille entreprenante, la fille qui a souffert, la fille rêveuse, la fille entrepreneure, la fille mère célibataire. Il y a de tout, mais avec un seul objectif : Pour réaliser leurs rêves, ce sont des femmes entrepreneures, même si elles ne sont pas entrepreneures, même si elles n’ont pas créé d’entreprise, ce sont des femmes entrepreneures, car elles sont habilitées à faire leur la vie un succès, sans victoire car vous vous souviendrez qu’il n’y a qu’une couronne, donc il y aura des filles qui auront le pouvoir d’être un exemple de leurs filles ou nièces, la rue où elles vivent ou la communauté, donc il y a une grande pouvoir de convocation diverse, ça me choque de dire ce mot, mais il y a un pouvoir de convocation tel que toutes les filles qui ne gagnent pas auront un impact sur leur société ».