. Adal Ramones sera juge à Nuestra Belleza Latina

Notre beauté latine est sur le point de commencer. Le 26 septembre prochain aura lieu la première de la 12e saison de la téléréalité, après trois ans d’absence que les fans du programme ont trouvé éternels.

Et tandis que l’on attend de plus en plus de savoir qui seront les candidats qui concourront pour la couronne actuellement détenue par Migbelis Castellanos, la reine la plus ancienne de Notre beauté latine dans l’histoire du programme, la nomination d’autres protagonistes de l’émission : le juges, c’est aussi donner de quoi parler.

Montrant que cette fois le programme Univisión est déterminé à lutter contre les stéréotypes et cherchant à s’éloigner du concept de « beauté parfaite » qu’il a tenté d’imposer la plupart de ses saisons, Nuestra Belleza Latina a inclus dans son jury l’acteur et comédien Adal Ramones.

La nouvelle a été avancée par l’animatrice de télévision Giselle Blondet, qui sera également à la table du jury de l’émission, qui a défendu l’inclusion de la Mexicaine parmi les juges, bien qu’elle ne soit pas une “experte” en matière de mode et de beauté.

« Nous avons déjà été ensemble (tous les juges se sont rencontrés). Nous avons une formidable alchimie, vous savez déjà que Daniela Álvarez et Jomari seront là, et Adal Ramones rejoint l’équipe, en tant que juge », a lâché Giselle, en dialogue avec Despierta América. « Vous savez qu’il a toute l’expérience des émissions de télé-réalité. Outre qu’il a un sens de l’humour incroyable, il est réalisateur et acteur. C’est une personne qui va beaucoup contribuer à cette compétition ».

Jusqu’à présent, Adal n’a pas fait référence publiquement à son nouveau rôle dans Nuestra Belleza Latina, et bien que de nombreux adeptes de l’acteur et de la série se félicitent de son inclusion à la table des juges, d’autres ont critiqué cette décision, assurant que les panélistes devraient être tous des « experts » en concours de beauté ou dans certaines campagnes pour lutter contre les stéréotypes ou autonomiser les femmes.

Mais les avances que Giselle Blondet a données ne sont pas restées avec la révélation qu’Adal Ramones sera juge. Il a également parlé de Migbelis Castellanos et a reconfirmé deux faits divers déjà annoncés.

« Imaginez qu’Amara la Negra va être là, ce sera l’hôte du Manoir de la Beauté, Gabriel Coronel, quelqu’un comme ça moche, (dit-il en plaisantant) et Migbelis va être dans la partie numérique. Nous avons donc une équipe formidable », a ajouté le juge.

