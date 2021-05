adal tourne épique et rencontre Zverev; Djokovic et Tsitsipas se rencontrent

13/05/2021 à 23:48 CEST

Rafa Nadal a annulé deux ballons de match ce jeudi pour battre le Canadien Denis Shapovalov et se qualifier pour les quarts de finale des 1000 Masters à Rome, dans lesquels il rééditera le duel perdu à Madrid contre l’Allemand. Alexandre Zverev, un jour où les Serbes se sont également rencontrés Novak Djokovic et grec Stefanos Tsitsipas, qui ont été cités en trimestres.

Le jour qui a marqué le retour du public au Foro Italico, Nadal il a dû faire ressortir son âme compétitive pour renverser un homme très en forme, qui gagnait 6-3 et 3-0 et qui a succombé après avoir pardonné deux balles de match.

Nadal, qui cherche sa dixième couronne à Rome, a remporté 3-6, 6-4 et 7-6 (3) après une bataille de trois heures et 26 minutes qui l’a poussé à la limite, après avoir également eu besoin de plus de deux heures pour surmonter le premier tour exigeant contre l’Italien Jannik Sinner. “Quand vous perdez, vous continuez, il n’y a pas d’autre choix, ou vous lâchez prise et vous êtes sous la douche dans cinq minutes. Vous pouvez essayer, vous battre et au moins vous donner un choix. Avec la raquette, mais pas avec la tête. », a-t-il déclaré à la fin de son match.

Il aura un peu plus de 16 heures pour se reposer avant de revenir sur le terrain pour le match des quarts de finale, dans lequel il rééditera le match perdu la semaine dernière contre Zverev, numéro 6 mondial et tout nouveau champion à Madrid. L’Allemand a également dû souffrir pour remporter son huitième de finale face aux Japonais Kei Nishikori (3-6, 6-4 et 6-4), dans un match où il perdait 1-4 dans le set décisif. Nadal a remporté cinq des huit précédents contre Zverev, mais l’Allemand a triomphé dans les trois derniers matchs consécutifs.

L’actuel champion du Foro Italico n’a pas eu à souffrir particulièrement, Djokovic, qui a mis fin à la brillante voie romaine des Espagnols Alejandro Davidovich Fokina (6-2 et 6-1) et a été cité ce vendredi avec Tsitsipas, champion cette année à Monte Carlo. Le Grec a joué un match de haut niveau et a vaincu l’Italien Matteo Berrettini, numéro 9, par (7-6 (3) et 6-2).

L’Argentin continue de voler à Rome Federico Delbonis, numéro 64, qui a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime et qu’il aura une belle opportunité de continuer à faire l’histoire au Foro Italico en se mesurant ce vendredi en quarts de finale avec l’Américain Reilly Opelka.

Le dernier quart de finale sera joué par le Russe Andrey Rublev, qui a battu les Espagnols Roberto Bautista (6-4 et 6-4) et l’Italien Lorenzo Sonego, qui a annulé un ballon de match pour vaincre l’Autrichien Dominique Thiem (6-4, 7-6 (5), 7-6 (5)).

Garbiñe éliminé

Dans le circuit féminin, les Espagnoles sont tombées Garbiñe Muguruza avant l’ukrainien Elina Svitolina, deux fois champion, (6-4 et 6-2). Le joueur d’Odessa affrontera en quarts de finale le champion en titre de Roland Garros, le Polonais Iga Swiatek.

Le numéro 1 mondial avancé, l’Australien Ashleigh Barty, qui a battu le russe Veronika Kudermetova (6-4 et 6-2) et affrontera l’Américain en quarts de finale Coco gauff (n.35), 17 ans, qui a éliminé la Biélorusse Anastasia Sabalenka (n.4), tout nouveau champion du tournoi de Madrid.

Les autres quarts de finale seront joués par le Tchèque Karolina Pliskova, champion en 2019, contre le Letton Jelena Ostapenko, et le croate Petra Martic, qui a battu l’Argentine Nadia podoroska, et l’américain Jessica Pegulà.