Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/10/BR9cMC9L-460×230.jpg

Input-Output Hong Kong (IOHK) a inscrit ADALend sur sa «liste essentielle de Cardano» de projets qui sont considérés comme faisant partie de l’écosystème soutenant et fournissant aux utilisateurs de Cardano des produits et services.

« The Essential Cardano List » donne un aperçu de l’écosystème Cardano avec une carte d’accompagnement, une bibliothèque centrale de matériaux, la Fondation Cardano et les ressources Emurgo, ainsi que des matériaux générés par la communauté et une liste des pools de participation actuels.

L’inclusion d’ADALend dans la liste marque une étape importante pour le projet et ses plans pour diffuser la sensibilisation des consommateurs pour le projet et ses fonctionnalités.

À propos de l’IOHK

Input-Output Hong Kong (IOHK) est une entreprise technologique dédiée à l’utilisation d’innovations peer-to-peer pour apporter des services financiers aux trois milliards de personnes non bancarisées dans le monde. Il s’agit d’une entreprise de développement de logiciels qui crée des crypto-monnaies et des blockchains pour les établissements universitaires, les agences gouvernementales et les entreprises. IOHK est considérée comme l’une des principales sociétés de recherche et d’ingénierie en infrastructure blockchain au monde, fondée en 2015 par Charles Hoskinson et Jeremy Wood. La société est une organisation entièrement décentralisée dédiée à la rigueur académique et au développement de logiciels basés sur des preuves. L’entreprise crée des solutions d’infrastructure blockchain à haute assurance. C’est aussi le cerveau derrière Cardano.

À propos d’ADALend

ADALend est un protocole de prêt décentralisé régi par le système Cardano. Au sein de ce système Cardano, ADALend influencera la flexibilité des marchés financiers numériques en fournissant une base pour un accès immédiat aux prêts et aux garanties, ce qui se traduira par une liquidité soutenue des actifs de la blockchain du prêteur.

Le protocole ADALend alimentera la nouvelle vague de services financiers flexibles sur les marchés des actifs numériques.

Principales caractéristiques d’ADALend

Prêt sans autorisation sur tout jumelage : Notre gouvernance garantira que les meilleures offres sont disponibles et que seuls les oracles les plus sûrs sont utilisés. Nous garantissons des options fiables pour l’utilisation par nos clients. Pour réaliser cet exploit, des canaux d’autorisation sécurisés sont utilisés, limitant le besoin d’autorisation lors de l’appairage. Liquidité incitative : La liquidité repose sur le fait d’avoir suffisamment d’actifs dans chaque pool pour faciliter les prêts. ADALend répond à cette exigence en incitant les utilisateurs à déposer des actifs et à fournir des liquidités. Gouvernance communautaire : les détenteurs de jetons peuvent établir un consensus en votant sur des propositions de gouvernance ou en introduisant de nouvelles propositions pour un vote. Ecosystem Foundation Layer : le projet ADALend a la capacité d’attirer des actifs et de créer des incitations qui peuvent renforcer un écosystème de produits financiers.

Avantages de l’utilisation de Cardano

Frais de transaction et de contrat réduits Vitesses de transaction plus élevées Meilleure sécurité et robustesse du code Utilise plusieurs Oracles Respectueux de l’environnement

Pour en savoir plus sur ADALend, visitez le site Web.

Lien source

Vues de la publication : 6