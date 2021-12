ADALend : puissance du protocole sur Cardano dans la gestion des taux d’intérêt

Les traders de crypto communiquent des instruments invariables comme les obligations et les actions pour diversifier leurs portefeuilles. Le marché des crypto-monnaies peut être une offre légitime de titres de créance qui ne sont pas moins respectables que leurs équivalents et peut être une force économique substantielle à prendre en compte. Avec les produits dérivés de taux, les créanciers du marché des crypto-monnaies, composés en grande partie de prêteurs et d’emprunteurs, espèrent stabiliser leurs revenus et réduire leurs risques.

Il existe 2 formes de dérivés de taux sur le marché de la cryptographie : l’une qui vous permet d’allonger la durée de votre prêt et l’autre qui vous permet d’augmenter le taux.

Il existe une énorme distinction entre les taux d’intérêt offerts aux emprunteurs et donc les taux rendus aux prêteurs au sein des anciens marchés monétaires. il en va de même sur le marché crypto-financier.

Ratio d’utilisation d’ADALend

Les taux d’intérêt pour chaque emprunteur et prêteur peuvent fluctuer avec les changements dans la relation quantitative d’utilisation des prêts au sein du pool spécifique. Le taux dépend de la quantité totale d’argent offerte dans le pool de liquidités, libellée dans le jeton d’enregistrement du phonographe. Si les particuliers veulent emprunter plus que les fonds au sein du pool de liquidités, le taux augmente ; si plus de personnes tentent de prêter que d’emprunter, le taux diminue.

Le rapport quantitatif d’utilisation est entre la quantité totale de jetons en circulation et donc la gamme utilisée par la plateforme. Le style de plate-forme ADALend permet de maintenir la relation quantitative d’emploi au niveau du café pour les pièces instables. Ce faisant, à un moment similaire, la plateforme peut maintenir la prochaine quantité de jetons en circulation. la quantité supérieure de jetons en circulation peut permettre à la plate-forme de prendre en charge l’extraction de liquidités, au sein de laquelle le détenteur de jetons va apprendre de la détention du jeton en recevant des intérêts de prêt du destinataire. Une fois que le bénéficiaire a remboursé le prêt, le prêteur peut rembourser les intérêts au détenteur du jeton qui détenait le jeton ; cela peut être ce qui fait du jeton un plus précieux.

Protocole ADALend pour la gestion économique des actifs au ralenti

Le protocole peut réduire les actifs inactifs sur la plate-forme en déplaçant quelques-uns d’entre eux vers des plates-formes d’échange stables sans perte temporaire parmi les variables appropriées. La conception du programme de base du projet ADALend comprend la création d’une utilisation des actifs inactifs. au lieu de stocker vos actifs dans un entrepôt frigorifique, ils seront loués ou empruntés pour prendre en charge le protocole de prêt ADALend. cela ne contribuera pas uniquement à la récupération de l’inactivité de l’actif, mais il se terminera également par un profit pour le propriétaire de l’actif à la suite de sa vente. Il sera, à son tour, utile à tout le monde au sein du secteur du marché de la blockchain, qui utilise le système Cardano à la suite de cela, qui assure une allocation équitable plus prend en charge les conditions de l’accord de prêt entre le bénéficiaire et le prêteur.

