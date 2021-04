Adam Brody parle de sa femme Leighton Meester: «  La personne la plus forte et la meilleure que je connaisse  » ⋆ .

Intégrer à partir de .

Adam Brody est apparu sur le podcast d’Anna Faris, Unqualified. Je ne pense pas qu’il ait quoi que ce soit à promouvoir pour le moment, donc je pense qu’il faisait probablement juste un solide à Anna en devenant son invitée. Adam et sa femme Leighton Meester viennent d’accueillir leur deuxième enfant, un fils, en septembre, alors ils sont tous les deux restés près de chez eux ces jours-ci. Eh bien, cela et vous savez – la pandémie. Mais Adam avait un peu de temps libre, alors il a décidé d’appeler le podcast d’Anna et de dire à quel point sa femme est incroyable. Il a également parlé de la première fois qu’il a rencontré Leighton, ce qui était une rencontre fortuite dans une institution de Los Angeles, Canter’s Deli.

Pendant quelques années après leur rencontre, Adam Brody a supposé que Leighton Meester n’était pas une bonne personne. Ce n’est qu’après avoir commencé à sortir ensemble en 2013 qu’il a réalisé «elle est littéralement comme Jeanne d’Arc». Adam a révélé qu’il avait rencontré sa future femme à peu près au même moment où son émission en petits groupes, The OC, touchait à sa fin et que son tube, Gossip Girl, ne faisait que commencer. (L’OC s’est terminé sur Fox en 2007, la même année que Gossip Girl a été diffusé pour la première fois sur The CW). La rencontre fortuite s’est produite chez Canter’s Deli à Los Angeles il y a près de 15 ans. «Josh Schwartz a produit les deux spectacles et littéralement la première fois que nous nous sommes rencontrés, toute la distribution mangeait chez Canter et j’ai vécu chez Canter pendant presque 20 ans», a-t-il expliqué. «Et je partais, et il nous a tous présentés. Il a «croisé» Leighton deux ou trois fois au cours des deux prochaines années, avant qu’ils ne soient tous les deux finalement jetés dans le film de 2011 Les Oranges. «Nous avons fait ce film ensemble», a-t-il déclaré. «Je voyais quelqu’un à l’époque… Nous nous sommes donc rencontrés en quelque sorte par le biais d’amis de travail communs de temps en temps. Et puis nous ne nous sommes pas réunis environ un an après ce film, quand j’étais célibataire. «J’ai été très attiré par elle du saut. C’est une créature céleste », a jailli Adam. «Je pensais qu’elle était magnifique. Et même quand nous avons fait le film, il y avait de la chimie là-bas, mais je voyais quelqu’un. Pourtant, il a dû avouer: «Mais je ne savais pas si elle était une bonne personne ou non. Et, en fait, j’ai en quelque sorte supposé qu’elle n’était probablement pas depuis les premières années où je ne la connaissais pas, juste parce que, je ne sais pas, Gossip Girl. Adam a poursuivi son histoire en disant: «Et je me suis dit: ‘Oh, elle est cool.’ Mais je ne savais toujours pas, et cela a continué même lorsque nous avons commencé à sortir ensemble… Et j’ai découvert qu’elle ressemble littéralement à Jeanne d’Arc. C’est la personne la plus forte et la meilleure que je connaisse. Elle est ma boussole morale et North Star, et je ne peux tout simplement pas dire assez de bonnes choses sur son personnage. C’est fou. »

Adam fait partie de ces personnes dont je ne peux pas lire ses citations sans entendre sa voix, ce qui a rendu cette histoire encore plus agréable. En tant que grand fan de Canters Deli, je dois croire que toute relation qui y est née doit être bénie d’une manière ou d’une autre. C’est comme les Lordes de Los Angeles. Je déteste être * ce * potins en ce moment, mais je n’ai regardé ni The OC ni Gossip Girl – je sais qu’ils étaient bons, mais de vrais drames pour adolescents, n’est-ce pas? Comme des feuilletons à la limite? Je demande seulement parce que j’aime comment deux des prospects se retrouvent dans cette histoire d’amour saine où ils ne pouvaient pas sortir ensemble parce qu’ils voyaient d’autres personnes et qu’ils ne sont pas du genre à tricher. Alors ils ont juste attendu que le moment soit venu et maintenant Adam est ici en train de parler de Leighton comme étant sa boussole morale parce qu’elle est Jeanne d’Arc. C’est rêveur. Il a poursuivi en disant qu’elle n’a jamais été impolie avec qui que ce soit et que « aucune personne authentique n’a quelque chose de négatif à dire à son sujet. » La mise en garde à propos des «personnes authentiques» est que Leighton dira à un paparazzo essayant de la faire signer des photos risquées à des fins lucratives pour faire une randonnée, mais Adam respecte sa capacité à leur tenir tête. Même l’OC d’Adam et son ex réelle, Rachel Bilson, ont récemment parlé à Dax Shepard de la façon dont Adam et Leighton sont incroyables ensemble. C’est tellement beau tout autour… et donc pas de drame pour adolescents.

J’ai adoré la partie où Adam a admis qu’il jugeait Leighton par son personnage de Gossip Girl. J’en suis coupable, mais ma mère est pire. Val Kilmer était persona non-grata dans notre maison après Top Gun. Merci gawd pour Tombstone, cela a donné une rédemption permanente à Val. Mais j’aime que les acteurs soient coupables des mêmes jugements. Et quel témoignage de la représentation de Blair par Leighton si elle avait même un autre acteur trompé par sa façade de mauvaise fille. Aussi, à quel point est-il gentil que Bad Girl Blair soit vraiment cette chérie dont personne ne peut dire un mauvais mot?

