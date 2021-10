Adam Brody pèse sur la possibilité de redémarrage de ‘The OC’, et les fans ne vont pas aimer ça

Avec le retour d’émissions comme Saved by the Bell et Gossip Girl, les fans de The OC se sont demandé s’ils retourneraient un jour dans le comté d’Orange et s’enregistreraient avec Seth, Summer et Ryan. L’actrice Rachel Bilson s’est associée à son ancienne co-star Melinda Clarke pour le podcast récapitulatif Welcome to The OC, B-tches !, et son petit ami à l’écran (et ex hors écran) Adam Brody s’est arrêté pour l’épisode le plus récent temps sur le drame pour adolescents. Au cours de l’épisode, la possibilité d’un redémarrage de The OC a été évoquée, mais Brody l’a arrêté assez rapidement.

« Je ne pense pas que cela puisse être fait parce que socialement, nous sommes dans un endroit différent et nous sommes dans un endroit plus conscient », a admis Brody. « Alors que The OC prétend être – dans le même sens qu’une Gossip Girl – alors qu’il dirait en quelque sorte que c’est une critique, ce n’est pas le cas. C’est une célébration – c’est une célébration de la richesse à mon avis. »

« Pour moi, dans une Amérique post-Donald Trump pour aller, ‘Revenons à Orange County’, j’ai l’impression que vous devez avoir un vrai compte politiquement et socialement, et est-ce ce que les gens veulent voir avec cette émission? Je je ne sais pas », a poursuivi Brody. « Et y a-t-il un moyen de faire les deux ? Il y en a, je suppose, mais à mes yeux, je veux probablement le brûler plus que les fans ne le voudraient. »

Les anciennes co-stars ont encore passé un bon moment à se souvenir de leur vie passée dans la série, et Bilson a dit à Brody qu’il l’avait aidée à devenir l’acteur qu’elle est aujourd’hui. « Vous m’avez appris à bien agir », a déclaré Bilson. « Vous l’avez rendu si confortable d’y aller et de ne pas avoir peur, et tout ce que vous avez fait et travailler avec vous m’a vraiment donné la confiance nécessaire pour faire ce que je voulais et y aller … Je veux dire merci , parce que ça ramène tout ça. J’étais comme, ‘Mec, je n’ai jamais été aussi bien que quand je jouais avec toi.' »

Brody est clairement ému, prouvant qu’il n’y a aucune animosité entre les ex. « Quelle belle chose à dire, » répondit Brody. « Hé, c’était mon plaisir et c’était une telle joie. »