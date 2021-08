Adam Carolla incendie l’industrie de la comédie pour être devenue un «concours de popularité»

Le comédien Adam Carolla a critiqué l’industrie de la comédie samedi soir sur “Watters World”, affirmant que les bandes dessinées faisaient autrefois partie de la contre-culture, mais jouent maintenant un jeu de popularité.

“Pour une raison quelconque, la comédie était une chose de la contre-culture, utilisée pour repousser l’homme. … À un moment donné, la comédie s’est transformée en un concours de popularité alors qu’il s’agissait d’un concours pour savoir qui peut faire réfléchir, agiter le plus de gens. le plus de monde et lancer le plus de conversations”, a-t-il déclaré.

Carolla a noté que les bandes dessinées venaient traditionnellement après tous les personnages de l’establishment, mais qu’elles semblent maintenant obsédées par Donald Trump.

“L’homme n’est pas Donald Trump. L’homme est Gavin Newsom, Eric Garcetti, l’homme est le maire de LA et personne ne veut repousser l’homme qui dirige votre vie.”

“Trump est quelque part en Floride en train de jouer au golf en ce moment, et il n’est pas responsable de vous, des mandats de masque ou de quoi que ce soit d’autre”, a poursuivi Carolla.

L’animateur Jesse Watters a également noté que les conservateurs sont en infériorité numérique dans le monde de la comédie et a demandé à Carolla s’il pensait qu’il était marginalisé en raison de ses convictions politiques.

“Eh bien, si vous vivez à Hollywood et que vous allez être conservateur, vous serez puni”, a déclaré Carolla. « La question est, dans quelle mesure peuvent-ils vous punir ?

Carolla a également noté qu’il disposait de diverses plates-formes pour communiquer avec le public, ce qui rend difficile sa punition, mais il a ressenti les effets du penchant libéral de la Californie.

“J’ai mon propre podcast, j’écris des livres, je fais des documentaires, je pars en tournée, je joue dans des clubs et des théâtres, donc c’est un peu difficile de débrancher pour moi”, a-t-il déclaré.

“Si je travaillais juste pour la société Disney, je serais absolument puni”, a-t-il poursuivi. “Maintenant, aucun de mes documentaires ne parvient à Sundance, qui est le plus grand festival de cinéma au monde, donc je suis puni de cette façon, mais c’est un petit prix à payer pour dire ce que vous pensez.”