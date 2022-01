Adam Carolla parle de Bob Saget après sa mort

Lire du contenu vidéo

Bob Saget n’était pas seulement « le père de l’Amérique », il a également rempli ce rôle dans la communauté du stand-up, allant toujours au-delà des autres pour les autres bandes dessinées … selon Adam Carolla.

Le comédien et personnalité de la radio nous a rejoint lundi sur « TMZ Live » et a parlé de l’héritage de Bob… celui qui se passait dans les coulisses des clubs de comédie à travers le pays. Comme Adam l’a dit, « La comédie attire beaucoup de jouets cassés, parfois… mais elle attire aussi des gens vraiment intéressants, profonds et aimants. Et Bob n’était que l’un d’entre eux. »

Bob et Adam ont l’habitude de se produire lors des mêmes événements de stand-up… Bob est également apparu dans le podcast d’Adam « The Adam Corolla Show ». Et, bien que la mort de Bob soit une énorme, énorme perte dans la comédie et la télévision, Adam dit, d’une certaine manière, qu’il vivra pour toujours.

« J’écoutais son dernier podcast aujourd’hui, j’entendais sa voix comme s’il était toujours là… et j’ai pensé d’une manière étrange… tu meurs vraiment encore ? » Il a dit de nos jours avec des podcasts, des heures d’émissions, des tweets, etc., « D’une certaine manière, vous pouvez revenir en arrière et refaire la connaissance de Bob Saget ».

Les hommages affluent toujours pour Bob de la part de gens comme DL Hughley, que nous avons rencontré à LAX. Il se souvint de la dernière fois qu’il avait vu Bob – par coïncidence, ils étaient en route pour Orlando et séjournaient tous les deux à l’hôtel Ritz… où Bob finirait par mourir.

Regardez le clip, DL nous a parlé de choses « incroyables » que Bob a faites sur scène… et en dehors. Il a dit: « C’était un super humoriste et un gars encore meilleur ».