Adam Carolla Rips Paton Oswalt s’excusant

Comédien Adam Carolla pense Patton Oswalt‘s excuses pour son amitié avec Dave Chappelle fait plus de mal que de bien.

Oswalt a récemment proposé une défense des droits des transgenres tout en réfléchissant au contrecoup auquel il a été confronté lors d’une émission qu’il a faite avec Chappelle.

« J’aime le genre fou de nouvel ordre mondial, du genre » J’apprends. « » Carolla a dit en plaisantant à propos des excuses d’Oswalt. « Tu n’apprends pas que tu as 58 ans. Qui s’en fout. »

Carolla a poursuivi qu’Oswalt n’aurait jamais dû s’excuser en premier lieu.

« Ne vous excusez pas », a-t-il ajouté. «Et ne parlez pas de la valeur que vous accordez à leur contribution, car tout ce que vous faites, c’est obtenir plus d’informations de la part des connards. Ne dites rien et ne dites pas à tout le monde de parler à la main parce que vous permettez à un petit groupe de connards de penser qu’ils ont un certain contrôle.

Carolla a ensuite comparé la situation à Ellen Degeneres recevoir un contrecoup pour avoir assisté à un match de sport avec l’ancien président George W. Bush.

« Ne t’excuse pas, » dit Carolla. « C’était comme quand Ellen s’asseyait avec George Bush, ce sont des gens civils, ils ne sont pas d’accord sur la politique mais ils aiment regarder les matchs des Cowboys et manger des bretzels. »

Regardez ci-dessus via The Adam Carolla Show

Avez-vous un conseil que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com