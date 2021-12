Adam Carolla sur le lancement de Netflix, HBO : les penseurs indépendants n’ont pas besoin de postuler

Adam Carolla n’a pas pris la peine de présenter des plateformes comme Netflix et HBO sur son concept de comédie « Truth Yeller ».

J’ai été là, j’ai été insulté par ça.

Au lieu de cela, le podcasteur a présenté son projet à The Daily Wire, le site d’actualités conservateur se déplaçant dans le domaine du divertissement. « Adam Carolla: Truth Yeller » marie le stand-up traditionnel avec une série d’improvisations brutes, aidées par des visages familiers comme Jay Leno et l’acteur comique Rob Riggle.

La série limitée n’est pas trop politique, et Carolla n’est pas non plus une conservatrice rocailleuse. Il est plus libertaire dans ses pulsions et il ne prêtera allégeance à aucun des côtés de l’allée. Il savait juste que The Daily Wire considérerait son argumentaire comme sa valeur nominale, ce qu’il ne faisait plus confiance à Netflix ou à HBO.

Il appelle cela une « prophétie auto-réalisatrice ».

« Vous vous présentez sur les réseaux de droite parce que ce sont les seules personnes qui vous auront si vous êtes un penseur indépendant », dit-il, notant comment ses partenaires de podcast, le Dr Drew Pinsky (« The Adam and Dr. Drew Show ») et l’avocat de la défense pénale Mark Geragos (« Doute raisonnable ») est déjà apparu régulièrement dans les médias grand public.

« Ils étaient les chouchous de CNN jusqu’à ce qu’ils commencent à dire ce qu’ils pensent », dit-il. « Maintenant, ils apparaissent sur » Gutfeld « . » Animée par l’irrévérencieux Greg Gutfeld, l’émission éponyme est la réponse de Fox News à la télévision de fin de soirée.

« Pourquoi amener les gens à exprimer leurs opinions si elles doivent être si soigneusement examinées ? » demande Carolla. Son propre point de vue selon lequel le chaos du 6 janvier au Capitole des États-Unis était plus une émeute qu’une insurrection planifiée l’empêcherait d’apparaître dans de nombreuses émissions, soupçonne-t-il.

« Tucker Carlson [of Fox News] vous laissera dire cela, mais CNN ne le fera pas parce que cela va à l’encontre de ce qu’ils ont décidé », dit-il.

Carolla avait précédemment acheté son spécial de comédie stand-up 2019, «Not Taco Bell Material», à Netflix, qui abrite des dizaines de spéciaux similaires, pour être brutalement rejeté. Carolla dit que le représentant du géant du streaming en a regardé 11 minutes et a réussi.

Il a également apporté ses documentaires sur les courses à HBO. Pensez à des films très appréciés comme « Uppity », l’histoire de la façon dont le pilote de course noir Willy T. Ribbs a brisé les barrières de la course du sport, et « Winning: The Racing Life of Paul Newman ».

Le géant du câble s’y opposa.

« Ils étaient en quelque sorte insultants à ce sujet », dit-il à propos de l’accueil qu’il a reçu sur les deux fronts. « Je pense qu’il n’y a plus de place pour moi là-bas. »

Carolla dit que sa volonté de s’engager avec les conservateurs et sa position ferme contre la culture éveillée mettent les grandes plates-formes hors de portée pour lui.

Just the News a contacté Netflix et HBO pour commentaires, mais n’a reçu aucune réponse de l’une ou l’autre société.

« Adam Carolla: Truth Yeller », disponible exclusivement pour les abonnés de Daily Wire, permet à Carolla et aux comiques invités comme Leno et TJ Miller de se déchaîner sans filet culturel.

« Nous avons juste dit : « Allez vous amuser, dites ce que vous voulez et voyons si nous pouvons faire rire quelques personnes » », dit Carolla. «Je suis allé dans des endroits où les gens disent:« Ne dites pas cela. Ne regarde pas ça. Ne touchez pas David Letterman lorsque vous sortez.

Carolla offre un cadre moins restreint pour que les moments non répétés s’épanouissent.

« Vous avez plus de chances d’être drôle si vous vous sentez détendu là-bas », dit-il.

Carolla – comme ses collègues comédiens Ricky Gervais, John Cleese et Dave Chappelle – refuse de suivre les nouvelles directives « éveillées » concernant l’humour. D’autres, comme le podcasteur Marc Maron, affirment que les comédiens ont la responsabilité de mieux se comporter et méritent ce qu’ils obtiennent s’ils franchissent certaines limites.

« Vous pouvez dire ce que vous voulez », a déclaré Maron lors d’un podcast « WTF avec Marc Maron » le 11 novembre. « Vous n’avez qu’à assumer ce qui vous revient, ce que vous récoltez après avoir jeté vos ordures. »

Carolla conteste ce raisonnement.

« Vous pouvez dire ce que vous voulez … vous voyez ce qui vous revient … beaucoup de gens sont licenciés de leur travail », dit-il, des artistes de premier plan comme l’ancien animateur de « Bachelor » Chris Harrison aux Joes et Janes réguliers. qui perdent leurs concerts de cols bleus pour avoir dit les « mauvaises » choses, note Carolla.

La ligne de pensée de Maron, soutient-il, n’est pas «intellectuellement honnête».

Le combat d’annulation de la culture de Carolla n’est pas nouveau. En 2019, il a co-joué dans « No Safe Spaces », un docudrame capturant les attaques contre la liberté d’expression qui se produisent sur les campus universitaires du pays. Le film prémonitoire a trouvé Carolla plaidant pour plus de voix, pas moins, un argument qui va à l’encontre de Big Tech réprimant le scandale des ordinateurs portables Hunter Biden et rapporte que COVID-19 provenait d’une fuite de laboratoire de Wuhan.

Carolla sent que les sables culturels se déplacent en raison des marées montantes de la censure et de la peur. Il la compare à l’approche de la culture à PETA (People for the Ethical Treatment of Animals). De nombreux Américains voyaient autrefois d’un bon œil la mission du groupe, ou du moins en comprenaient les motivations.

« Maintenant, c’est ‘Qu’est-ce que ces boulots fous veulent cette fois ?’ », dit-il.

La poussée de divertissement du Daily Wire s’est produite, en partie, parce que les conservateurs pensaient qu’Hollywood était discriminé contre eux. C’est similaire à la logique des plateformes de médias sociaux de droite comme GETTR, une réponse à ceux qui disent que Twitter étouffe certaines voix de droite tout en laissant les progressistes dire ce qu’ils souhaitent.

Carolla suggère qu’un renversement culturel pourrait se produire plus tôt que tard, en partie pour des raisons pragmatiques.

« Que vous fassiez des nouvelles ou des commentaires, ou que vous ouvriez un restaurant, pourquoi couper la moitié du pays ? » il se demande. « Cela ne semble pas être un bon modèle commercial », dit-il, même si certaines organisations « redoublent d’efforts » sur cette stratégie.

Carolla, 57 ans, a senti que son style d’humour n’était peut-être pas adapté aux studios grand public il y a des années. C’est en partie pourquoi il a créé son propre « bateau pirate », une entreprise multimédia où il pouvait produire des podcasts, des émissions spéciales d’humour et des documentaires à sa guise.

Les jeunes bandes dessinées n’ont pas ce luxe, mais Carolla conseille de rester fidèles à eux-mêmes, peu importe ce que les responsables de l’annulation de la culture pourraient faire.

« Quelle que soit votre voix comique, ce n’est pas bon une fois qu’elle est compromise », dit-il. « Vous avez vraiment une chance de toute façon. Dites votre morceau. Si vous êtes vraiment bon, il y aura une place pour vous.