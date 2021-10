Adam Devine, star de « Pitch Perfect », épouse l’actrice Chloe Bridges

Adam Devine Chloe Bridges fiancée

Adam Devine est officiellement un homme marié !

La star de Pitch Perfect a noué le lien avec son amour de longue date, l’actrice Chloe Bridges, a confirmé un représentant de l’acteur à PEOPLE.

Erik Griffin a célébré la nouvelle sur Instagram en partageant une photo de lui et Devine, 37 ans, avec leurs coéquipiers de Workaholics Anders Holm et Blake Anderson. « Dem Boyz ! Devine est hors marché ! Un mariage tellement génial!” Griffin a légendé la photo.

Le comédien Adam Ray a également félicité les jeunes mariés en publiant une série de photos des festivités du mariage, dont un instantané de Devine et Bridges, 29 ans, profitant du soleil dans la piscine alors que l’actrice montrait fièrement son annulaire.

« Tout l’amour. Tous les rires🎉 FÉLICITATIONS Chloe & Adam❤️ », a écrit Ray.

La semaine dernière, l’actrice de Pretty Little Liars a taquiné ses noces à venir en partageant des photos d’elle dans les robes de mariée qu’elle avait envisagées pour la cérémonie.

« Étions-nous fous d’avoir essayé de planifier un mariage pendant une pandémie mondiale ?? Probablement, oui, parce que beaucoup, beaucoup de choses se sont mal passées, y compris, mais sans s’y limiter, le fait que nous ayons tous les deux obtenu une percée covid 😐 », a écrit Bridges.

« Mais nous avons fait de notre mieux et c’est presque là et il semble que ça va vraiment se dérouler !! » elle a continué. « Considérez ce dépotoir de robes de mariée que j’ai presque choisi, mais ce n’est pas pour vous avertir que cela va être un compte très chargé en mariage pour les deux prochaines semaines »

Le couple, qui s’est rencontré sur le tournage de The Final Girls en 2014, s’est fiancé en octobre 2019 après plus de quatre ans de fréquentation.

« Elle a dit oui! » Devine l’avait annoncé sur Instagram à l’époque. « Eh bien, en fait, elle a dit « ahh Adam » puis m’a embrassé, mais je suis presque sûr que cela signifie OUI ! J’aime Chloé plus que tout et je suis tellement excitée de passer le reste de ma vie avec elle.

Il a poursuivi : « Tu es mon meilleur ami et je suis ravi que tu veuilles vieillir et devenir ridé avec moi ! Vous serez moins ridé. Je vais ressembler à un Saint Bernard. J’ai proposé ce week-end dernier et je voulais le garder privé pendant quelques jours mais nous sommes maintenant prêts à le dire au monde ! Je t’aime @chloebridges ! »

Devine a également plaisanté: «Amusez-vous à planifier le mariage. Je serai là pour la dégustation de gâteaux. .

Bridges a également partagé des photos de la proposition sur Instagram, écrivant: « Nous le faisons !! J’aime cet homme de tout mon cœur et je suis tellement excité d’être avec lui pour toujours.

« Je savais que nous avions une connexion spéciale depuis notre première rencontre (enfin, j’aimais d’abord la façon dont ses fesses étaient dans son jean et la façon dont il me faisait rire et le fait que son sac à dos était monogrammé, ce qui me semblait TRÈS adulte depuis cinq ans il y a) », a-t-elle écrit. «Et j’ai rapidement appris qu’il était l’homme le plus gentil, le plus drôle et le plus incroyable que j’aie jamais rencontré. Je suis tellement fier d’être sa fille et je serai encore plus fier d’être sa femme. Faisons ce bébé.