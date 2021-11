Adam Driver devient franc à propos de la scène de sexe sauvage de Lady Gaga dans « House of Gucci »

Adam Driver et Lady Gaga sont vraiment entrés dans le personnage de House of Gucci, improvisant même des moments de leur scène de sexe sauvage, a déclaré Driver à Entertainment Weekly. La scène torride se passe au début du film entre l’héritier de l’empire de la mode Maurizio Gucci (Driver) et sa nouvelle épouse, Patrizia Reggiani (Gaga), avant que Reggiani ne soit finalement reconnu coupable d’avoir engagé un assassin pour lui tirer dessus.

« [Reggiani] utilise beaucoup le sexe comme un outil, et j’ai l’impression qu’il incarne en quelque sorte physiquement ce qui se passe entre eux ; il en vient pas forcément émotionnellement insipide, mais [his life is] pas aussi passionné, et c’est ce qu’elle a apporté », a déclaré Driver à la sortie de la première du film de Ridley Scott à New York. Se préparer pour la scène de sexe n’avait rien d’extraordinaire, les deux acteurs l’ayant bloqué comme ils le feraient » n’importe quel combat ou n’importe quelle scène », mais les bruits intéressants et animaliers que Driver et Gaga ont émis pendant le tournage étaient plus organiques.

« Nous le ressentions, pour ainsi dire ! Tout ce que je dis sonne comme un double sens, mais nous l’avons ailé ! » dit le chauffeur en riant. « Je dirai aussi qu’à ce moment-là, nous tournions depuis un mois, nous nous sommes donc sentis très à l’aise pour aller là où nous devions aller. » Les deux stars se sont même heurtées à leurs performances lors du Graham Norton Show après que l’animateur a qualifié la scène de « l’une des meilleures scènes de sexe que j’ai vues depuis toujours ».

Gaga a été ouverte sur ses techniques d’acteur intensives tout en incarnant Reggiani, révélant auparavant qu’elle parlait avec son accent italien même lorsqu’elle ne tournait pas. Dans le nouveau profil Hollywood Reporter de Gaga, elle a parlé de la technique d’acteur de Stanislavski qu’elle utilisait pour canaliser ses propres expériences traumatisantes dans son personnage. « Je tombais en morceaux comme [Reggiani] s’est effondré. Quand je dis que je n’ai pas brisé le caractère, une partie n’était pas par choix », a-t-elle partagé. Ayant déjà connu une sorte d’état dissociatif auparavant, Gaga a révélé que Scott était intervenu lorsqu’il s’est inquiété de l’impact de sa performance sur elle. santé mentale.

« Ridley a dit : ‘Je ne veux pas que tu te traumatises' », a expliqué Gaga. « Et j’ai dit: ‘Je l’ai déjà fait. J’ai déjà vécu ça de toute façon. Je pourrais aussi bien te le donner.’ Et il a dit : ‘Eh bien, laisse ça ici et ne te fais plus ça à toi-même.' »