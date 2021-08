Adam Dutkiewicz de Killswitch Engage parle de sa dépression pandémique : “Ce fut la pire année de ma vie”

Lors d’une apparition dans un récent épisode de « Atteindre le feu », le podcast lifestyle et culture alternatif animé par le musicien Jesse Leach (ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR) et DJ/animateur Actions mates (“La vie en bourse”), ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR guitariste Adam Dutkiewicz s’est ouvert sur les symptômes dépressifs qu’il a éprouvés à la suite de la pandémie de coronavirus.

“Cela a commencé presque en pensant que ce serait une bonne chose pour mon espace de tête”, a déclaré Adam (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je me souviens que nous avons eu une conférence téléphonique avec la direction [at the beginning of the pandemic], et je me dis ‘Ouais ! On fait une pause ! On fait enfin une pause ! COVID pour toujours !’ [Laughs] J’étais genre : ‘Ça va être génial. Nous prendrons du temps et nous prendrons soin de nous, et à notre retour, nous serons dans un état d’esprit encore plus positif. Et nous tournerons sans arrêt quand nous y reviendrons. Et puis je pense qu’une fois la prise de conscience de « COVID ne va nulle part » frappée, je me suis dit : « Oh, non. Oh non.’ Et puis la solitude. Ma copine travaille, genre, 12 heures par jour, donc je ne la vois jamais putain. Alors la solitude a commencé à me ronger vivant. Se blesser à nouveau – Je me suis encore fait très mal au dos. Aller à l’hôpital, toute cette merde. Putain, j’étais [on a] spirale descendante.

“Je suppose que je n’ai jamais vraiment réalisé à quel point je suis dépendant de l’interaction humaine après tout”, Adam a continué. “Je suis tellement épuisé par le fait d’être en tournée, parce que tu es toujours avec d’autres personnes, alors j’ai toujours pensé que je préférais être seul. Et puis quand j’étais seul aussi longtemps, juste complètement seul, je suis devenu fou. .”

Dutkiewicz a poursuivi en disant que la pandémie de coronavirus et les restrictions avaient eu un impact plus grave sur lui qu’il ne l’avait jamais prévu.

“Ce fut, sans aucun doute, la pire année de ma vie – à cent pour cent”, a-t-il déclaré. “Je n’étais jamais allé dans un endroit aussi sombre auparavant. Je suis heureux de m’en être finalement sorti, et la promesse de bonnes choses à venir a vraiment été le catalyseur de cela. Pouvoir voir des gens, se faire vacciner puis être capable de sortir et les choses s’ouvrir à nouveau, et tous les [coronavirus] taux en baisse. Maintenant, la vie est à peu près revenue à la normale là où je vis. Et c’est juste incroyable de revoir des gens. J’avais tellement peur de rentrer chez moi et de voir ma famille à cause de ma grand-mère – elle n’allait pas bien, alors je ne voulais pas être la raison pour laquelle quelqu’un de ma famille est tombé malade et lui a ensuite donné quelque chose. C’est tellement agréable de retrouver un certain sens de la normalité, et je pense que cela m’a vraiment beaucoup aidé.”

Selon Adam, rien de positif n’est sorti de la pandémie dans sa vie. “C’est un peu foutu. La seule chose que j’ai vraiment retenu, c’est que je ne veux plus jamais revivre quelque chose comme ça”, a-t-il déclaré. “Et c’est tellement drôle – je sais que Jesse parle tout le temps de dépression et d’anxiété, ce qui est courant dans ma famille. Chacun de mes frères et sœurs a dû faire face à quelque chose. Et ils prennent soit une forme de médicament, soit ils doivent faire une forme de méditation folle pour garder leurs pensées à distance. Je n’ai jamais vraiment expérimenté la profondeur de celle-ci jusqu’à l’année dernière et à quel point elle peut être contrôlée. un bon ami, et ça va aider à arranger les choses. Et d’après ce que j’ai vécu l’année dernière, j’ai réalisé maintenant que rien ne le répare – rien ne le résout. C’est comme le sentiment le plus désespéré que vous puissiez avoir. C’est vraiment fou. Et je sais vraiment maintenant ce que cela signifie d’être déprimé. “

Le mois dernier, Dutkiewicz et Lixivier a sorti le deuxième album de leur TEMPS DE GRÂCE projet, “Chansons de perte et de séparation”, via le propre label du groupe, Wicked Good Records, distribué par ADA dans le monde.

ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR reprendra la route cet automne, en tournée avec NŒUD COULANT, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE en tant que membre de “Knotfest Roadshow”. Le groupe se produira également dans plusieurs festivals d’automne clés.



