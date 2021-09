Adam Duvall a frappé le deuxième plus long home run depuis l’ère Statcast

Le jardinier du Les Braves d’Atlanta, Adam Duvall, a frappé son 37e circuit de la saison 2021 en cours pour le Ligue majeure de baseball – MLB, ceci étant le deuxième plus long home run enregistré par l’outil Statcast.

Dans le match joué à Chase Field entre les Braves et les D-backs, Duvall était présent sur le tableau de bord avec un formidable circuit de deux points pour atteindre 37 cette saison MLB.

Ouvrant la cinquième manche, Adam Duvall, sur un compte égal d’un ballon et d’une frappe, a libéré une connexion entre le champ gauche et le champ central pour augmenter l’avantage sur le tableau d’affichage et mettre le jeu sept points à trois, ce qui en fait le deuxième plus long home run dans l’organisation Braves enregistrée par Statcast.

Voici le home run :

Adam Duvall – Braves d’Atlanta (37) pic.twitter.com/ZRMZOfvZV5 – Vidéos RH MLB (@MLBHRVideos) 21 septembre 2021

Qu’est-ce que le Statcast ?

Il s’agit d’un outil automatisé à grande vitesse et de précision développé pour analyser les mouvements et les capacités athlétiques des joueurs de la Ligue majeure de baseball.

Victime d’Adam Duvall

Le droitier Taylor Widener qui a laissé sa balle rapide à quatre coutures dans la zone de puissance d’un joueur qui vit un grand cadeau au sein des frappeurs de la Ligue nationale et qui l’a déposé entre le champ gauche et central de Chase Field à une distance de 483 pieds une façon.

Qu’est-ce qui rend ce home run de Duvall si intéressant ?

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce coup devient quelque chose d’intéressant, la première est qu’il s’agit de la deuxième marque la plus longue enregistrée par Statcast dans l’équipe des Braves, Ronald Acuña Jr. étant celui avec la marque la plus longue qui était de 495 pieds l’année dernière.

ADAM DUVAL 483 pieds Il s’agit du 2e plus long HR des Braves suivi par Statcast (depuis 2015), derrière seulement le HR de 495 pieds de Ronald Acuña Jr le 25/09/20 pic.twitter.com/UrEvXBVqRG – Sarah Langs (@SlangsOnSports) 21 septembre 2021

Le deuxième et encore plus important que le précédent est que ce joueur est le leader des points produits en Ligue nationale et le deuxième avec le plus de circuits, n’étant qu’à deux d’atteindre le 39 de Fernando Tatis Jr.

Et le troisième parce que ce joueur souffre de diabète, remplissant ses fonctions sur le terrain avec une pompe à insuline, qui est un appareil qui régule les symptômes de cette maladie, mentionnant à une certaine occasion qu’il n’essaierait pas de le déguiser, tout sur le au contraire, il veut montrer aux enfants et aux personnes qui souffrent de cette maladie qu’on peut faire du sport avec.

Quels sont les chiffres d’Adam Duvall en cette saison 2021 ?

Adam Duvall frappe .232 cette saison, réalisant 107 points, marquant 65, frappant 110 coups sûrs et frappant 37 circuits en 475 apparitions dans la surface du frappeur.