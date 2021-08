Adam Gemili de l’équipe GB en larmes après une blessure aux ischio-jambiers mais marche toujours le reste de la course de 200 m alors que les espoirs de médaille olympique se terminent à Tokyo 2020

in

Il y a eu un chagrin olympique pour le sprinteur de l’équipe GB Adam Gemili mardi matin alors qu’il s’arrêtait dans sa course de 200 m avec une blessure aux ischio-jambiers.

Gemili s’est déchiré les ischio-jambiers sur la piste d’échauffement, mais a courageusement tenté de concourir à Tokyo 2020.

.

Gemili a eu le cœur brisé après s’être déchiré les ischio-jambiers

Il n’a descendu que quelques mètres sur la piste avant d’entraver le reste de la distance.

La star du Team GB a mis près de deux minutes pour terminer la course, mais il était déterminé à atteindre cette ligne d’arrivée.

.

Gemili s’est assuré qu’il marchait jusqu’à la ligne d’arrivée

Un Gemili en larmes a déclaré à la BBC : « C’est juste le pire sentiment au monde.

« Littéralement, mon dernier bloc a commencé avant d’entrer dans la salle d’appel et j’ai juste senti mes ischio-jambiers disparaître.

«Je souffre tellement, mais j’ai dit de simplement l’attacher et de me laisser aller là-bas et au moins essayer. Tu dois essayer.”

Gemili a été le deuxième sprinteur de l’équipe GB à subir une blessure aux ischio-jambiers, car le rêve olympique de Dina Asher-Smith a également été brisé avant qu’il ne démarre.

L’ancien sprinteur britannique Iwan Thomas, qui a remporté une médaille d’argent à Atlanta 1996 dans le relais 4x400m, a réagi aux nouvelles sur talkSPORT aujourd’hui.

Il a déclaré à l’émission White and Jordan : « Ils doivent être dévastés. J’avais l’habitude de demander à mon entraîneur « pourquoi je me blesse tout le temps ? »

“Son analogie avec moi était” vous pouvez avoir une vieille Fiesta Y-reg battue, vous ne vérifiez jamais l’huile, mettez de l’essence dedans et elle ne vous laisse jamais tomber. Obtenez une supercar de 200 000 £ et elle se brise pour toujours ».

« Les athlètes sont comme ça. Ils sont si finement réglés qu’il y a une petite marge entre être au sommet de votre forme physique et votre corps vous laisser tomber.

.

La blessure aux ischio-jambiers d’Asher-Smith l’a énormément affectée à Tokyo

«Je sais par moi-même que je me suis beaucoup déchiré les ischio-jambiers et une fois que je l’ai fait deux ou trois fois, cela semblait arriver assez fréquemment.

“Avec l’humidité, l’intensité de l’entraînement, peut-être un peu de déshydratation, quoi que ce soit, pour quelqu’un comme Adam que cela se produise si près de la course est déchirant.

«Pour Dina, c’était très proche de savoir si elle courrait même. Je sais qu’elle a consulté un médecin allemand qui est le meilleur pour les blessures aux ischio-jambiers.

« Vous devez trouver le bon équilibre entre vous envelopper de coton parce que vous êtes si près des Jeux Olympiques, mais vous ne pouvez pas manquer l’entraînement parce que vos adversaires vont avoir cet avantage.

“Je pensais si près des championnats” Je ne veux rien faire “, mais vous devez continuer votre entraînement.”