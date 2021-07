Adam Hanga, du capitaine blaugrana au renfort blanc

in

23/07/2021 à 20h08 CEST

Le gardien hongrois Adam Hanga a quitté la discipline du Barça après quatre saisons où il a montré sa polyvalence au service de l’équipe, de rejoindre les rangs madrilènes à l’âge de 32 ans et de vouloir montrer qu’il est toujours un joueur valable pour une grande équipe.

Et est-ce l’ancien capitaine du Barça, l’un des plus anciens joueurs de l’équipe avec Víctor Claver –Ce qui a également laissé l’équipe avec un contrat d’un an-, Il a vu son rôle dans l’équipe de Jasikevicius diminuer bien qu’il n’ait jamais élevé la voix.

Lors de la dernière saison du Barça, il a joué un total de 41 matchs ACB, avec une moyenne de 15 minutes et 5,5 points et 3,2 rebonds tandis que dans l’Euroligue, tJ’ai des chiffres similaires, avec 4,6 points et 2,2 passes décisives.

Un joueur polyvalent

Hanga, arrivé en pleine transition de la section Blaugrana, C’est ce type de joueur que tous les entraîneurs aiment pour sa capacité à s’adapter à différents postes et surtout parce qu’il fait le travail qu’on lui demande. Au final un joueur polyvalent qui avait perdu l’ascendant au profit de l’entraîneur lituanien.

Jasikevicius, qui lui a peut-être fait vivre le pire moment de sa carrière en jouant seulement sept secondes de la finale de l’Euroligue contre Anadolu Efes avril dernier, Il était clair que l’âge du joueur (32 ans) et la performance qu’il pouvait donner un an après la fin de son contrat, n’était pas un bagage suffisant. à suivre. Et cela l’a montré dans la dernière ligne droite de la saison.

Avec l’arrivée de Jokubaitis, joueur d’avenir et qui pourrait aussi jouer à son poste, il l’a rendu évolutif face à la nouvelle campagne, et Adam, qui a toujours fait preuve de professionnalisme, l’a acceptée sans élever la voix.

Départ tranquillement convenu

Il a négocié son départ, au moment même où Madrid frappait à sa porte. Deux ans de contrat garanti et continuer à se battre pour tous les titres c’était une incitation importante pour les Hongrois, que maintenant il sera étrange pour le fan de culé de le voir en blanc et en rival direct

Une sortie bien moins traumatisante que ne le sera son nouveau coéquipier, Thomas Heurtel, qui a quitté le club par la petite porte après sa tentative de tromperie dans le nez de la section.

Hanga portera également du blanc, mais c’est une option de carrière qui tenterait n’importe qui à 32 ans et il faut l’accepter et le respecter, même si cela fait mal aux fans de culé qui l’ont accueilli avec affection et l’ont toujours respecté, comme il l’a fait aussi avec le club.