Adam Henson de Countryfile aime le point de vue de Jeremy Clarkson sur l’agriculture .

Adam Henson est un fan de Jeremy Clarkson sur Clarkson’s Farm d’Amazon Prime (Photo: BBC / Amazon)

Adam Henson est impressionné par le regard de Jeremy Clarkson sur l’agriculture à Clarkson’s Farm.

La star de Countryfile, qui est lui-même agriculteur, pense que Jeremy donne une vision différente de la vie à la campagne alors que Jeremy donne aux téléspectateurs un aperçu de sa ferme des Cotswolds dans son émission Amazon Prime.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aimait regarder à la télévision en ce moment, Adam a déclaré au Radio Times: ” J’aime les drames policiers, alors j’ai regardé Unforgotten et quelques épisodes de Line of Duty.

« J’ai aussi beaucoup aimé Clarkson’s Farm. C’est hystérique. Mais je pense aussi qu’il met en lumière à quel point l’agriculture est compliquée et difficile – même s’il le fait d’une manière amusante.

Bien que Jermey ait peut-être impressionné Adam par son entreprise rurale, il n’a pas toujours eu de la chance à la ferme.

Il a essayé de faire un certain nombre de choses avec la terre, certains de ses projets n’ayant pas abouti.

Jeremy Clarkson a donné aux téléspectateurs de son émission un aperçu de la vie dans sa ferme des Cotswolds (Photo: AMAZON)

Jeremy a récemment écrit dans sa chronique pour le Times : « Wasabi ? Ce fut de loin mon plus grand désastre. J’ai noté le fait qu’un seul gars dans toute la Grande-Bretagne le cultivait et j’ai vu cela comme une opportunité plutôt qu’un avertissement que cela pourrait être impossible.

« Ce n’est pas, si vous faites vraiment attention, 24 heures sur 24, mais je ne pouvais pas le faire parce que j’avais des pommes de terre à vendre et du poisson à conserver et du blé et de l’orge et du colza à cultiver, et Qui veut gagner des millions ? pour animer et The Grand Tour pour écrire, et quand j’ai eu cinq minutes pour aller vérifier « l’or vert », je me suis souvenu que je devais écrire une chronique dans un journal.’

Le mois dernier, il a été signalé qu’une autre série de Clarkson’s Farm avait été commandée.

Une source a déclaré au Sun: “Jeremy est le golden boy d’Amazon et une nouvelle série est déjà en préparation.

«Il est noté cinq étoiles sur Amazon et a une note de 9,3 sur IMDB, ce qui est pratiquement du jamais vu.

Plus : Jeremy Clarkson



Ils ont ajouté que les agriculteurs qui rejoindraient Jeremy dans le programme – Kaleb, Charlie ‘Cheerful’ et Gerald – seraient également de retour.

Cependant, cette semaine, Jeremy a écrasé les rumeurs selon lesquelles l’émission ferait un retour, déclarant à un abonné de Twitter: ” Non. Nous ne le sommes pas. Écrivez à Amazon, c’est leur décision.

Vous avez une histoire ?

