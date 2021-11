Adam Kiciński dit que le CD Projekt Red n’est pas à vendre

CD Projekt Red n’est pas à vendre, selon le président-directeur général Adam Kiciński.

Lors d’un entretien avec le journal polonais Rzeczpospolita, Kiciński a demandé si CD Projekt Red recherchait des investisseurs ou des options de publication supplémentaires. Les braves gens de Video Games Chronicle (VGC) ont traduit des extraits du discours.

« Nous disons depuis des années que nous prévoyons de rester indépendants et que nous ne prévoyons pas de faire partie d’une entité plus grande », a déclaré Kiciński via VGC. « Nous ne recherchons pas non plus d’investisseur stratégique. »

Il est assez rare qu’un studio de la stature de CD Projekt Red soit indépendant, d’autant plus qu’il dirige des titres AAA comme The Witcher 3: Wild Hunt et Cyberpunk 2077. L’un des rares autres est Valve Software, qui a récemment dû retarder le très attendu Pont à vapeur.

CD Projekt Red a récemment racheté quelques studios, dont The Molasses flood et Digital Scape. Le premier a même été renommé CD Projekt Red Vancouver.

« Dans le cadre de la mise à jour de notre stratégie, nous avons annoncé plus d’activité dans le domaine des fusions et acquisitions, ce que nous avons confirmé ces derniers mois avec deux transactions », a déclaré Kiciński via VGC. «Nous n’excluons pas d’autres transactions de ce type à l’avenir. L’objectif de nos acquisitions est de renforcer nos équipes de développement et d’obtenir un soutien supplémentaire dans la mise en œuvre de notre stratégie.

Les prochains grands titres de CD Projekt Red sont les ports de nouvelle génération The Witcher 3: Wild Hunt et Cyberpunk 2077, bien que ce dernier soit loin.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

