Adam King: la star du Toy Show sera honorée d’un grand prix américain

La star de TOY Show, Adam King, sera honorée d’un prix américain de premier plan, précédemment remporté par Morgan Freeman et Oprah Winfrey.

The Cork Nativity, qui a été diffusé sur RTÉ pendant la période du festival, a remporté un Wilbur Award en Amérique du meilleur court métrage documentaire.

Derek Nagle, producteur de Bo Media qui a réalisé le film, a déclaré: «Ce fut une grande surprise et c’est un grand honneur que notre court métrage au grand cœur ait remporté un prix Wilbur aux États-Unis.

«C’est vraiment flatteur de figurer parmi des noms aussi distingués que Oprah Winfrey et le New York Times.»

Gospel

Dans The Cork Nativity, des gens de tous les horizons de la vie de Cork ont ​​donné une voix à l’histoire de Noël, donnant vie aux anciens mots de l’Évangile dans un cadre contemporain.

Le film de cinq minutes mettait en vedette certains des meilleurs et des plus brillants du comté de Rebel, y compris l’inspirante Caitriona Twomey et son incroyable équipe à Cork Penny Dinners, la RNLI de Crosshaven, l’équipe de la caserne de pompiers de Midleton et les enfants amusants des Rebel Wheelers, comme ainsi qu’Adam, qui a volé le cœur de la nation sur la spéciale RTE.

