Adam Kinzinger se sent « laissé tomber » par la réaction du GOP au 6 janvier ⋆ 10z viral

Membre du Congrès Adam Kinzinger (R-IL) a partagé sa déception que beaucoup de ses collègues républicains soient si farouchement opposés aux tentatives du Congrès d’enquêter sur la prise d’assaut du Capitole des États-Unis.

Mercredi, un journaliste de TMZ a rencontré Kinzinger et lui a demandé si le membre du Congrès considérait que c’était un “insigne d’honneur” que le leader de la minorité à la Chambre Kevin McCarthy appelle Kinzinger un «républicain Pelosi» en raison de son implication dans le comité restreint de la Chambre du 6 janvier.

“Tout ce que j’ai dit, c’est que nous devons parvenir à la vérité, nous avons besoin de réponses, et c’est ce que nous allons obtenir”, a déclaré Kinzinger. “Parfois, se lever et faire la bonne chose a un coût, mais tout ce que je suis, c’est défendre la Constitution, afin que les gens puissent m’étiqueter comme ils veulent.”

Le journaliste de TMZ a poursuivi en notant que Kinzinger et Liz Cheney (R-WY) sont les seuls républicains au comité lorsque le GOP prétend être le parti politique « de retour le bleu ». En tant que tel, on a demandé à Kinzinger s’il se sentait «déçu» par les membres de son parti.

«Je souhaite certainement qu’il y ait plus. Je pense que c’est probablement l’euphémisme de l’année », a déclaré Kinzinger. «Mais je sais à quoi je me suis engagé. Je suis républicain, mais mon serment n’est même pas envers mon parti, c’est envers la Constitution, donc je suis à l’aise avec ça, et j’espère que plus de gens seront à l’aise avec ça, mais c’est le choix de tout le monde.

Kinzinger a également été interrogé sur sa réaction à Michel Fanone, l’officier de police du Capitole qui a livré un témoignage émouvant devant le comité avec ses collègues. Kinzinger était spécifiquement pour ses réflexions sur le message vocal vulgaire et menaçant que Fanone a reçu d’un Donald Trump partisan en réponse à son témoignage.

“Michael Fanone se considère comme un républicain, mais il s’est tenu ici et il a défendu la Constitution, il a défendu cette institution, et pour que les gens l’appellent et l’appellent comme ils l’ont fait, dites-lui [they] souhaite qu’il soit mort », a déclaré Kinzinger. “C’est malheureusement normal pour certaines personnes, mais je pense qu’il est important qu’il soit là pour que les gens voient le genre de vitriol qui existe simplement pour quelqu’un qui dit la vérité et défend la liberté.”

Fanone a donné l’audio de la messagerie vocale à CNN un jour après Fox News’ Laura Ingraham ridiculisé son témoignage en lui offrant par moquerie une récompense pour sa « performance ».

