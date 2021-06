Adam Lambert crée la musique de We The People, produit par Obama

Barack et Michelle Obama, et Kenya Barris ont produit une série Netflix combinant musique et animation intitulée We the People. Le spectacle, créé par Chris Nee, se compose de 10 épisodes de trois minutes qui présentent de la musique interprétée par Adam Lambert, Brandi Carlile et Andra Day, entre autres. L’émission sera diffusée sur le service le 4 juillet.

La nouvelle arrive à un moment excitant pour Lambert qui, aux côtés de reine, a récemment annoncé Spectacles européens à la tournée britannique et européenne « Rhapsody » reportée deux fois du groupe, qui doit maintenant avoir lieu l’année prochaine. Les concerts “Rhapsody” de Queen + Adam Lambert en 2022 seront les premières dates européennes du groupe depuis la sensation mondiale au box-office qu’était le film Bohemian Rhapsody.

Selon la ligne de connexion, We the People couvre une gamme de cours d’éducation civique américains de base de manière pas si basique, sur des chansons originales interprétées par des artistes tels que Janelle Monáe, Lin-Manuel Miranda, HER, Cordae, Bebe Rexha, Kyle et inaugural Amanda Gorman, poète lauréate nationale de la jeunesse, avec un mélange révolutionnaire de styles animés. Chaque épisode de la série promet d’être un vibrant appel à l’action pour que chacun repense l’éducation civique comme une chose vivante et respirante, et recadre sa compréhension de ce que signifient gouvernement et citoyenneté dans un monde moderne. Les autres musiciens présentés dans la série incluent Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez, Daveed Diggs et Bretagne Howard.

Les producteurs exécutifs aux côtés des Obama et de Barris sont Tonia Davis, Priya Swaminathan via Higher Ground et Nee for Laughing Wild. L’exécutif de Barris produit via Khalabo Ink Society. Les autres producteurs incluent Ada Chiaghana, Erynn Sampson et PeeDee Shindell. La série a été réalisée par Peter Ramsey, Trisha Gum, Victoria Vincent, Benjy Brooke, Mabel Ye, Tim Rauch, Jorge R. Gutierrez, Daron Nefcy, Everett Downing et Kendra Ryan.

Le festival du film AFI Docs accueillera la première mondiale de «We the People» avec une projection gratuite dans la section Docs Talks de l’événement le 24 juin à 20 h HE.

Écoutez le meilleur d’Adam Lambert sur Pomme Musique et Spotify.