Adam Lambert en tête d’affiche, concert de Stonewall Day de Curate Pride Live

Adam Lambert fera la une et organisera un festival de trois jours centré sur la quatrième célébration annuelle de la Journée de Stonewall de Pride Live pour sensibiliser davantage et renforcer l’héritage des émeutes de Stonewall et de l’activisme LGBTQ +.

Lambert a été annoncé comme hôte du Stonewall Day 2021 en janvier, même si, à l’époque, l’événement devait se dérouler virtuellement. Ce sera maintenant un concert en personne de trois jours, qui aura lieu du 4 au 6 juin, le 6 étant le Stonewall Day, au Los Angeles Memorial Coliseum. Selon un communiqué, le concert suivra tous les protocoles de santé et de sécurité du comté de Los Angeles concernant Covid-19.

Avec Lambert, le concert comprendra des performances de Kim Petras, Angel Bonilla, Chely Wright, Keiynan Lonsdale, Sam Sparro, Vincint avec Parson James, Qveen Herby et Ty Sutherland, et Zhavia Ward. Il y aura également des apparitions et des remarques de Whoopi Goldberg, George Takai, Yungblud, Blossom C. Brown, Conchita Wurst, David Dawson, Imara Jones, Jordan Hull, etc.

“Je voulais organiser un événement pour Stonewall Day qui était sur les artistes queer, centré sur la communauté”, a déclaré Lambert dans un communiqué. «Je suis également très fier d’apporter le Stonewall Day à Los Angeles, car nous portons tous l’héritage de Stonewall dans nos cœurs, où que nous soyons dans le monde.»

Les billets pour le spectacle de trois jours sont maintenant disponibles via Ticketmaster. Le concert sera également diffusé en direct chaque jour de 19 h HE / 16 h HP à 1 h HE / 22 h HP sur Twitch.

La capacité de tenir le concert en personne est une excitante pour Lambert, qui a dû reporter les dates de la tournée avec Queen en raison de la pandémie en cours. Brian May et Roger Taylor du groupe, ainsi que Lambert, ont évoqué en février le «chagrin» d’avoir à repousser à nouveau les dates très attendues de la tournée mondiale britannique et européenne de «Rhapsody».

Après une course sensationnelle à travers l’Asie et l’Océanie l’hiver dernier, Queen + Adam Lambert devaient initialement secouer le Royaume-Uni et l’Europe à l’été 2020. Pendant les vacances de printemps du groupe, cependant, l’épidémie de coronavirus ne leur a laissé d’autre choix que de donner la priorité à la sécurité des fans. , l’équipage et le personnel du site en reportant les dates à 2021. Ils seront de retour en 2022, mais les fans de Lambert pourront le retrouver en direct au LA Coliseum.

Pour plus d’informations et des forfaits de billets, visitez la page Stonewall Day Concert Ticketmaster.