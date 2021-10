Adam Lambert, Meghan Trainor et Ester Dean révèlent leurs choix de karaoké

ET! News : Si vous pouviez couvrir la musique d’un autre groupe ou chanteur pendant une nuit, qui serait-ce ?

ED : Si je devais choisir, ce serait Tina Turner car je suis amoureux de Tina Turner et je sonne comme Tina Turner. Je le regarde depuis si longtemps et j’ai en fait la même râpe et ses manières en tant que chanteuse, alors j’étais comme, oh mon Dieu, je serais en fait Tina Turner.

TA : ABBA, parce qu’ils ont écrit certaines de mes chansons préférées de tous les temps. je serais Agnetha [Fältskog]!

AU: Je veux dire, Dans quoi de toute évidence prend cet endroit. Qui d’autre voudrais-je couvrir ?

ET! News : Quelle est votre chanson de karaoké préférée et pourquoi ?

ED : N’importe quoi par Tina Turner. Je sonne comme elle !

TA : Tout ce qui date du début des années 2000 et n’importe laquelle de mes chansons !

AU: Je n’ai pas fait de karaoké depuis un moment, mais à l’époque, si je me sentais un peu espiègle et impertinent, je ferais probablement « Tell Me Something Good » en Rufus. Et puis si je me sentais emo et que je voulais en quelque sorte obtenir un peu de sympathie du public, je ferais « Can’t Make You Love Me » de Bonnie Ritt.