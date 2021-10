Adam Lee Price a dit qu’il étoufferait à nouveau les enfants : les flics

Les procureurs du Nebraska ont demandé à un juge de comté de rehausser les charges retenues contre un père accusé d’avoir étouffé à mort ses deux jeunes enfants, arguant Prix ​​Adam Lee fait des déclarations à la police qui ne laissaient aucun doute que les meurtres étaient prémédités. Price a d’abord été inculpé de deux chefs de maltraitance d’enfants ayant entraîné la mort pour avoir prétendument tué sa fille de 5 ans, Emilie Price, et son fils de 3 ans, Théodore Prix.

Comparution devant le tribunal du comté de Sarpy, procureur adjoint du comté Bonnie Moore a affirmé que les informations et les preuves obtenues depuis l’arrestation de Price en mai démontraient suffisamment la cause probable pour porter les accusations à deux chefs de meurtre au premier degré, a rapporté KETV, filiale d’Omaha ABC.

Dét. Dagmar Jensen du service de police de Bellevue et le médecin légiste Dr. Jérémy Berg tous deux ont témoigné au nom de l’État lors de la procédure de mardi.

Dét. Jensen aurait raconté son entretien de sept heures avec Price peu de temps après son arrestation en Californie, soupçonné d’avoir tué ses enfants.

Elle a dit qu’on avait demandé à Price: « Tuer les enfants était plus pour vous que de tuer les enfants? »

Price aurait répondu: « Oui, ce n’était pas une impulsion du moment. »

Moore aurait prétendu que de telles remarques indiquaient que les meurtres présumés de Price étaient prémédités avant de demander au dét. Jensen à propos de l’état d’esprit de Price après la mort des enfants.

Dét. Jensen aurait déclaré qu’elle avait demandé si Price « pourrait recommencer la journée ».

Price aurait répondu: « Je le referais », selon Det. Jensen.

Le Dr Berg, qui a effectué les autopsies d’Emily et Theodore et déterminé que la cause du décès était l’asphyxie, a déclaré au tribunal que tuer de cette manière prenait beaucoup de temps et d’efforts, a rapporté l’affilié d’Omaha NBC, WOWT.

« L’asphyxie ou l’étouffement est quelque chose qui prend du temps. Nous comprenons qu’il faut environ une minute pour qu’une personne perde connaissance, puis une minute à deux minutes après pour être tuée », aurait déclaré Moore.

Les procureurs ont fait valoir qu’en vertu de la loi du Nebraska, l’exigence de préméditation pour une accusation de meurtre au premier degré « peut se produire en quelques minutes, y compris en cas d’étranglement ».

L’avocat de la défense de Price n’aurait fait aucune déclaration au cours de la procédure.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, les agents du service de police de Bellevue ont répondu à deux reprises aux appels pour un contrôle de bien-être au domicile de Price, situé dans le bloc 2700 de l’avenue Alberta, dans la soirée du 15 mai et au petit matin du 16 mai.

La mère des enfants, Marie Nielsen, était inquiète et a appelé le 911 après plusieurs jours sans nouvelles de ses enfants. Elle et Price ont divorcé et ont partagé la garde des enfants. Mais une disposition de l’accord de partage de garde exigeait que chaque parent ait des contacts quotidiens avec les enfants lorsqu’ils étaient sous la garde de l’autre parent.

« Si quelqu’un a entendu parler d’Adam ou l’a vu ou les enfants… ou l’a vu publier sur Facebook au cours des dernières 24 heures, pouvez-vous me le faire savoir ? Il est censé me contacter tous les jours lorsqu’il a les enfants conformément à une ordonnance du tribunal et je n’ai pas eu de ses nouvelles depuis deux jours », a écrit Nielsen sur sa page Facebook.

Les enfants étaient censés être avec Price au Nebraska pour une visite d’une semaine.

La police a été rappelée chez Price une troisième fois, vers 11 h 30 le 16 mai, lorsqu’un voisin a retrouvé les enfants après être entré dans la maison non verrouillée de Price à la demande de Nielsen.

La police a déclaré que Price n’était pas à la maison lorsque les corps des enfants ont été retrouvés. Il a été retrouvé quelques heures plus tard à Pacifica, en Californie, où les autorités l’ont arrêté. Il a été extradé et est arrivé au Nebraska le 27 mai et est resté depuis dans la prison du comté de Sarpy avec une caution de 2,5 millions de dollars.

« J’espère qu’il souffrira pour l’éternité », a écrit Nielsen dans un article sur Facebook après l’arrestation de Price. « Chaque jour pour le reste de sa vie, j’espère qu’il aura le sien. Je suis tellement désolé Emi et Teddy. Tu ne méritais pas ça. Ta mère ne méritait pas ça.

Le juge aurait déclaré qu’une décision sur les charges revalorisées devrait être rendue dans les prochains jours.

Price reste dans la prison du comté de Sarpy avec une caution de 2,5 millions de dollars.

