Adam Levine Botches les paroles de la chanson emblématique de Maroon 5 dans un concert embarrassant

Peu importe le nombre de fois que vous avez chanté une chanson, vous avez parfois un petit creux mental et vous oubliez les paroles. Ce fut le cas lors de l’émission de Maroon 5 à l’American Family Insurance Amphitheatre de Milwaukee vendredi, lorsque le leader Adam Levine chantait leur premier grand succès, “She Will Be Loved”. Levine a accidentellement ouvert avec le deuxième couplet de la chanson, et quand il a continué à chanter, il a encore oublié les paroles. La foule a joué le jeu, chantant les vraies paroles à haute voix. Levine a fini par arrêter le spectacle et a reconnu son échec. “Je suis foutu”, a-t-il admis.

Pourtant, Levine était de bonne humeur et a reconnu que leur premier album, Songs About Jane, approchait rapidement d’une étape importante. “L’année prochaine sera le 20e anniversaire de notre premier album”, a poursuivi Levine. “Et je n’ai pas eu une seule fois à foutre ça. Et c’est drôle parce que je n’ai même pas eu besoin de l’admettre, parce que vous êtes venus avec moi pendant le voyage.”

Comme de nombreux autres groupes musicaux, Maroon 5 a annulé sa tournée 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, mais le groupe est de retour sur la route pour sa tournée estivale de neuf semaines commençant le 10 août et se terminant le 8 octobre. Cette tournée est particulièrement remarquable en raison de leurs près de 20 ans en tant que groupe, un événement de plus en plus rare. Dans une interview de mars avec Zane Lowe d’Apple Music, Levine a déploré le manque de groupes dans la musique pop ces jours-ci. « J’ai l’impression qu’il n’y a plus de groupes, tu sais ? dit Levine. “C’est ce qui me rend un peu triste, c’est qu’il n’y avait que des groupes. Il n’y a plus de groupes, et j’ai l’impression que c’est une race mourante.” Eh bien, la plupart du temps. “Je veux dire, il y a encore plein de groupes”, a admis l’ancien coach de The Voice. “Et peut-être qu’ils ne sont pas autant sous les feux de la rampe, ou sous les feux de la rampe pop, mais j’aimerais qu’il puisse y en avoir plus autour.”

Dans l’interview, Levine a admis qu’il était toujours passionné par la radio. “La radio est une chose vraiment précieuse et cool à avoir”, a-t-il déclaré à Lowe. “Je n’oublierai jamais l’idée de faire jouer nos chansons à la radio. Et je pense que c’est une belle chose, alors je voulais continuer à courir après.” Levine a poursuivi, ajoutant qu’il “a en quelque sorte commencé à me dire, eh bien, ‘nous ferons des disques pour la radio, mais nous ferons des spectacles de rock pour nos fans.’ Et c’est une bonne chose, parce que vous ne voulez pas aller voir un groupe en live et qu’il sonne exactement comme l’album, surtout si c’est un peu plus pop, avec plus de programmation et plus de boucles, et des choses comme ça.”