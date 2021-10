Adam Levine critique sa réaction au fait qu’un fan l’ait saisi

Adam Levine ne veut pas que les fans pensent que le chanteur est dans la misère quand il est avec eux.

Après qu’un spectateur a sauté sur scène et l’a attrapé au milieu de Bordeaux 5de Los Angeles ce week-end, la star a profité de son histoire Instagram le mardi 26 octobre pour défendre sa réaction contre les allégations apparentes selon lesquelles il considère les fans du groupe comme « sous » lui. L’incident a eu lieu lors de la performance du groupe lors de l’événement We Can Survive du Hollywood Bowl le samedi 23 octobre.

« Je voulais juste parler de l’incident du Hollywood Bowl, un fan s’approchant de moi sur scène », a déclaré Adam dans son nouveau message. « J’ai toujours été quelqu’un qui aime, respecte, vénère nos fans. Sans nos fans, nous n’avons pas de travail. Je le dis tout le temps, à nos fans. Penser que n’importe qui croirait que je pensais que nos fans étaient en dessous de nous, ou moins que nous, me retourne l’estomac. Ce n’est tout simplement pas qui je suis. Ce n’est pas ce que j’ai jamais été. «