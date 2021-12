Adam Levine lance un nouveau tatouage facial

Le leader de Maroon 5, Adam Levine, a ajouté un autre tatouage à sa collection. Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué sur une photo que la femme de Levine, le mannequin Behati Prinsloo, a publié une photo sur Instagram qui montrait le nouveau tatouage du visage du chanteur d’une rose à longue tige à côté de son œil gauche.

Levine a eu son dernier tatouage en octobre : un énorme papillon et une toile d’araignée sur le devant de son cou. Le chanteur de Maroon 5 s’est rendu sur les réseaux sociaux pour montrer le nouveau tatouage qu’il avait fait au centre de son cou peu de temps après avoir été aperçu à Los Angeles pour la première fois avec des cheveux bleu vif.

« Un homme sage a dit un jour… quand Instagram tombe en panne… tatouez-vous la gorge… », a-t-il légendé la photo, faisant référence à la panne de Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger qui a supprimé les sites de médias sociaux populaires pendant presque toute la journée de mardi. . Il a ensuite remercié son tatoueur, Nathan Kostechko, qui a réalisé plusieurs de ses plus grandes pièces, en écrivant « et son nom était @nathan_kostechko ». Kostechko a convenu dans sa propre légende de l’œuvre que la star « avait vraiment foncé sur celui-ci ».

Levine n’est pas étranger à l’art corporel, faisant ses débuts en août avec un énorme tatouage de jambe qui a pris 13 heures à l’artiste Bill Canales. « Aujourd’hui, c’était aïe mais ça valait le coup », a déclaré un ancien de The Voice sur les réseaux sociaux à l’époque, expliquant que même si certains endroits étaient « un peu chatouilleux » pour se faire tatouer, cela en valait la peine pour l’art permanent. Levine a plusieurs autres grands tatouages, y compris un dos massif avec une sirène et un tatouage « vrai amour » dédié à Prinsloo.

Le musicien s’est fait tatouer pour la première fois à l’âge de 21 ans, se faisant tatouer une colombe sur son biceps supérieur gauche peu de temps après les attentats terroristes du 11 septembre. Levine a expliqué à PEOPLE en 2013 après avoir été nommé Sexiest Man Alive que la colombe était censée être un symbole de paix pendant la période sombre. « J’avais 21 ans. C’était cinq jours après le 11 septembre. J’ai ressenti le besoin de dire quelque chose avec cette chose paisible sur mon corps », a-t-il déclaré au magazine à l’époque.

Il a également plusieurs tatouages ​​​​avec des animaux, dont un requin et un aigle. « J’ai toujours eu une étrange fascination pour les requins. Je pense en fait que ce sont les créatures les plus fascinantes de la Terre », a-t-il déclaré au magazine à propos de l’un des anciens prédateurs encrés sur son corps. « Je suppose que le tatouage a quelque chose à voir avec ça. »