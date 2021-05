L’amitié entre Adam Levine et Blake Shelton a déjà été pleinement exposée grâce à The Voice, mais tout vient de l’amour. Depuis que Levine a quitté The Voice, les téléspectateurs ont raté les plaisanteries entre le rocker et la superstar country. Mais cela ne signifie pas que Shelton et Levine ont cessé de s’interpeller de manière ludique. Récemment, Levine a admis qu’il avait manqué de troller Shelton après avoir dénoncé son projet de mariage avec Gwen Stefani.