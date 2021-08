. Adam Levine vient défendre Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo a sorti son premier album, “Sour”, en 2021, mais cela n’a pas été sans son lot de critiques et de controverses.

Maintenant, Adam Levine, un ancien entraîneur de “The Voice” de NBC et leader de Maroon 5, est venu à la défense de Rodrigo.

Levine a publié une histoire Instagram sur la situation après en avoir pris connaissance, a rapporté Page Six.

Levine a déclaré dans son histoire Instagram qu’écrire de la musique est “compliqué” et que parfois, vous ne savez peut-être même pas que vous volez quelque chose.

“C’est naturel que cela se produise, et parfois cela devient moche et parfois une action en justice est justifiée”, a-t-il écrit selon Page Six. « Parfois, engager une action en justice n’est pas justifié. Et je pense que c’est devenu une zone grise qui montre sa crudité ces jours-ci.

Rodrigo a été accusé d’avoir copié plusieurs compositeurs et musiciens

Selon Newsweek, Rodrigo a été accusé d’avoir plagié de la musique provenant de plusieurs sources pour son album “Sour”.

Billboard a rapporté que Rodrigo avait inclus Hayley Williams et Josh Farro en tant que co-auteurs de son “Good 4 U” après que les fans aient combiné leur chanson avec “Misery Business” en ligne, arguant qu’ils sonnaient tous les deux très similaires.

Rodrigo a également été accusé d’avoir plagié le célèbre “Pump it Up” d’Elvis Costello dans sa chanson “Brutal”, bien que Costello ait déclaré que c’est ainsi que fonctionne l’industrie.

« Ça me va, Billy. C’est ainsi que fonctionne le rock and roll. Vous prenez les morceaux brisés de l’émotion de quelqu’un d’autre et construisez un nouveau jouet », a tweeté Costello. “C’est ce que j’ai fait.”

Rodrigo a également été accusé par Courtney Love d’avoir volé la pochette de son album, selon Entertainment Weekly.

La pochette, qui montre ce qui semble être la reine d’un gala étudiant pleurant avec des fleurs dans les bras, une couronne sur la tête et du mascara dégoulinant sur son visage, ressemble à la pochette de l’album “Hole” de Love côte à côte. autre, argumenta Love.

“Trouvez les Différences!” Love a écrit sur les réseaux sociaux. “#Jumelage.” Elle a également tagué Rodrigo dans ses messages et a écrit dans les commentaires que Rodrigo n’avait pas demandé la permission d’utiliser son idée ou ses illustrations et a déclaré qu’il aurait été moins « impoli » si Rodrigo avait consulté elle ou son photographe, a rapporté EW.

Rodrigo a écrit sur Instagram: “Je t’aime déjà tellement vivre cela”, et Love a suggéré que je lui envoie des fleurs pour la gêne occasionnée.

Levine a demandé de la compassion

Se référant à la situation, Levine a demandé un peu d’amour et de compassion. Il a fait référence au procès “Blurred Lines” vers 2015, lorsque la famille de Marvin Gaye a poursuivi Robin Thicke et Pharrell pour plagiat et a remporté 7,3 millions de dollars dans un règlement, comme le rapportait Rolling Stone à l’époque.

“Sans commenter comment cela s’est passé, je pense que nous devrions prendre cela avec un peu plus de compassion et de compréhension et trouver un moyen …”, a écrit Levine. “Après tout, la musique est une chose créative et je déteste la voir écrasée.”

“The Voice” revient sur NBC le lundi 20 septembre 2021.

