Adam Lippes RTW Printemps 2022 – WWD

Le nombre de connexions Instagram DM qui ont créé et inspiré des collections de défilés au cours de cette année de pandémie et plus est vraiment remarquable.

Adam Lippes s’est concentré sur l’élégant flux @cakeatelieramsterdam dirigé par la designer devenue sculpteur de sucre Natasja Sadi, à l’autre bout du monde aux Pays-Bas. Quand il a appuyé sur envoyer pour la première fois, elle a dit non. (Ce n’était pas la première fois que quelqu’un lui demandait d’utiliser ses fleurs pour un projet commercial).

Mais Lippes est tout à fait charmeur, et un Zoom de deux heures s’est transformé en un lovefest et une collaboration pour le créateur, qui a présenté jeudi matin son premier défilé depuis février 2020.

Le petit-déjeuner a été préparé pour l’affaire civilisée dans la cour d’hiver de Brookfield Place, où Lippes a son magasin. Et la sensation de salon intime (d’une manière ou d’une autre évoquée dans un centre commercial) était une bonne configuration pour que ses vêtements de sport moins-est-plus se démarquent.

Lippes a un sens des couleurs merveilleux, avec ses combinaisons de rouille et d’abricot, des éclairs de rose shocking et de vert kelly, très appréciés un matin pluvieux.

Il en va de même pour ses subtiles variantes des classiques, des vêtements de confort pour des temps déroutants.

Ses chemises ont un statut culte (un style bleu banquier surdimensionné avec de la dentelle blanche appliquée était remarquable), et des pièces habillées-décontractées comme un gilet et un short en laine de soie ivoire superbement ajustés ont frappé le bon “travaillons-nous à domicile ou ne sommes-nous pas ‘ n’est-ce pas ? » Remarque.

Personne ne peut obtenir assez de denim spécial en ce moment, et Lippes a livré dans ce département avec un charmant cami à rayures ferroviaires et un pantalon à patch, ainsi qu’une véritable jupe de soirée à volants bleue qui avait fière allure avec une chemise à manches bouffantes en popeline blanche avec col pointu en dentelle .

La laine de soie matelassée a ajouté une texture riche à une jupe cercle crème, portée avec un pull brodé en coton ivoire après les fleurs confites de Sadi. Sa photographie florale de mauvaise humeur a également été traduite en une impression sur des pièces de duchesse en soie. Un autre clin d’œil aux Pays-Bas ? Une robe en lin crème brodée d’un bouquet et d’un vase de Delft d’après la collection personnelle du sculpteur.

“C’est la première fois que je suis inspiré par une seule personne”, a déclaré Lippes à propos de sa connexion Instagram. “Ce n’est pas seulement son style, c’est sa vision de la vie et la joie de sortir de la pandémie.” Elle est « réfléchie mais optimiste ». Vous pourriez dire la même chose à propos de ces vêtements.