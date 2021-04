Adam McKay a été choqué Leonardo DiCaprio a rejoint Don’t Look Up ⋆ .

Ne lève pas les yeux Le réalisateur Adam McKay ne s’attendait pas à ce que Leonardo DiCaprio joue dans sa prochaine comédie Netflix. Comme il l’a dit avec éloquence sur le podcast Happy Sad Confused, pourquoi quelqu’un de la stature de DiCaprio choisirait-il de travailler avec quelqu’un d’autre que Martin Scorsese?

Heureusement pour McKay et les fans, DiCaprio s’est intéressé au script après plusieurs mois de discussion sur le film, qui tourne autour de deux astronomes de bas niveau qui se lancent dans une tournée médiatique autour du globe pour avertir l’humanité d’un astéroïde qui va détruire la Terre. .

CONNEXES: Ne cherchez pas: Chris Evans rejoint le film Netflix d’Adam McKay

«Je pense évidemment [DiCaprio] est incroyable et un gars talentueux », a déclaré McKay. «J’adore son travail sur la question de l’histoire humaine et de la catastrophe climatique. Je pensais juste qu’il ne ferait pas ça parce que si je ne pouvais travailler qu’avec Martin Scorsese, je ne travaillerais qu’avec Martin Scorsese. Je serais l’assistant de Martin Scorsese sur le plateau, alors pourquoi ferait-il ça avec moi?

«Mais en fin de compte, il a vraiment adoré le scénario. Nous avons commencé à faire des allers-retours là-dessus. Il s’agissait d’un processus d’environ quatre à cinq mois pendant lequel nous avons lancé des idées. Nous avons fait une petite pause pour la quarantaine et voilà, une fois que nous avons trouvé un moyen sûr de tourner ce film, il était dedans. Je ne pouvais pas y croire. Il n’est pas surprenant qu’il soit fabuleux dans le film. Il est tellement bon.

EN RELATION: Adam McKay fait le point sur Bad Blood Film avec Jennifer Lawrence

Ne lève pas les yeux a un casting all-star dirigé par DiCaprio (Il était une fois à Hollywood) et Jennifer Lawrence (Phénix sombre). Le casting comprend également Chris Evans (Capitaine Amérique), Meryl Streep (Le bal), Jonah Hill (Le Beach Bum), Himesh Patel (Hier), Timothée Chalamet (Dune), Cate Blanchett (Où êtes-vous allée, Bernadette?) et plus. Le film Netflix présentera également des camées d’Ariana Grande (Blague), Kid Cudi (Bill et Ted affrontent la musique), Matthew Perry (Amis) et Tomer Sisley (Messie).