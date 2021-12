Adam McKay détaille sa séparation professionnelle avec Will Ferrell

Lorsque le réalisateur Adam McKay et son ancien partenaire créatif Will Ferrell ont rompu leur société de production en 2019, leur amitié de longue date a également pris fin – parce que McKay a commis une erreur en « faisant le bon choix de casting plutôt qu’une amitié de longue date ».

Les esprits comiques derrière « Anchorman », « Talladega Nights » et « Step Brothers » se sont finalement séparés professionnellement et personnellement sur la décision de McKay de ne pas choisir Ferrell comme ancien propriétaire des Lakers Jerry Buss pour une prochaine série limitée HBO.

McKay, dont le film catastrophe « Don’t Look Up » produit par Netflix sera diffusé pour des récompenses autour de Noël, a parlé de la rupture amère après près de trois décennies d’amitié pour la première fois dans un nouveau profil de Vanity Fair.

Le satiriste professionnel a rencontré la star de « The Shrink Next Door » en 1995, lorsque l’icône de « Saturday Night Live » a rejoint l’émission de sketches humoristiques de NBC où McKay était scénariste en chef. En 2006, ils ont formé Gary Sanchez Productions (qui a attiré le public « Anchorman 2 », « Get Hard », « Tammy » et plusieurs autres comédies), suivi l’année suivante par la start-up Web Funny or Die.

« Pendant tout le temps où nous faisions Gary Sanchez », a déclaré McKay à Vanity Fair, « je disais: » Je me fiche de ce qui se passe tant que cette entreprise ne f— avec notre amitié. « »

Mais il l’a fait. Au fur et à mesure que l’œuvre de McKay s’éloignait du tarif burlesque caractéristique du duo avec des films tels que « The Big Short » et « Vice », les collaborations du scénariste oscarisé avec Ferrell ont diminué. Le réalisateur s’est également séparé de leur manager commun, Jimmy Miller, qui, selon lui, a entravé sa carrière.

McKay a quitté Funny or Die en 2018 à cause d’un accord avec Shell Oil conclu par le site Web. Il a ensuite discuté de la rupture de Gary Sanchez Productions – souvent à la demande de Ferrell. Mais McKay a hésité à le faire de peur de blesser les sentiments de son partenaire.

La séparation professionnelle « ne s’est pas bien terminée », a déclaré McKay, malgré leur déclaration commune disant qu’ils « travailleraient toujours ensemble de manière créative et seraient toujours amis ».

Puis vint le coup de basket-ball. Après la dissolution de Gary Sanchez, l’adaptation par McKay du livre des Lakers « Showtime » est passée à sa bannière HyperObject Industries. De plus, le superfan des Lakers Ferrell voulait jouer Buss, qui possédait l’équipe dans les années 1980, mais la star de la comédie n’était pas le premier choix de McKay pour le rôle.

« La vérité est que la façon dont le spectacle allait toujours être fait est hyperréaliste », a déclaré McKay. «Et Ferrell ne ressemble tout simplement pas à Jerry Buss, et il n’est pas cette ambiance d’un Jerry Buss. Et il y avait des gens impliqués qui disaient : « Nous aimons Ferrell, c’est un génie, mais nous ne pouvons pas le voir le faire. » C’était une discussion un peu dure. »

Bien qu’il ne veuille pas offenser Ferrell, il a ensuite choisi son ami John C. Reilly sans le dire à Ferrell – une décision qui aurait rendu furieux le vétéran de « SNL ». (Ferrell a refusé de commenter l’histoire de Vanity Fair. Ses représentants n’ont pas immédiatement répondu mardi à la demande de commentaires du Times.)

« J’aurais dû l’appeler et je ne l’ai pas fait », a déclaré McKay. « Et Reilly l’a fait, bien sûr, parce que Reilly, c’est un gars debout. »

McKay a déclaré au magazine qu’il n’avait pas parlé à Ferrell depuis l’appel téléphonique au cours duquel ils ont décidé de se séparer. Il a écrit des e-mails à Ferrell pour tenter de se racheter, mais il n’a pas eu de réponse.

«Dans ma tête, je me disais:« Nous allons laisser tout cela s’envoler. De six mois à un an, on va s’asseoir, on va en rire et on s’en va, C’est de la camelote, qui donne comme— ? Nous avons travaillé ensemble pendant 25 ans. Allons-nous vraiment laisser cela s’en aller ?’ »

Apparemment, Ferrell ne l’a pas vu de cette façon, le considérant comme «une blessure bien plus profonde» que McKay ne l’avait jamais imaginé – même si les affronts étaient allés dans les deux sens dans la relation.

« Tout le temps, c’était comme si je le disais à voix haute, ‘Ne devenons pas un épisode de ‘Behind the Music’. Ne laissez pas cela arriver », a-t-il ajouté. « Et c’est arrivé. »