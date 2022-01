Adam McKay révèle que la dernière phrase de Don’t Look Up était l’idée de DiCaprio

Adam McKay, scénariste et réalisateur de Don’t Look Up, a parlé au magazine Variety de la fin de la production réussie de Netflix et a révélé que la dernière phrase du film de Randall Mindy – interprétée par Leonardo DiCaprio – avait été conçue et improvisée par la propre star hollywoodienne.

« Le fait est que nous avions vraiment tout. Ne le crois pas? Je veux dire, si nous y pensons », dit Randall avec nostalgie au dîner au cours des dernières minutes alors que tout autour de lui tremble.

L’effet de la performance et le sens des mots à l’arrière-plan du film, et en conclusion, sont restés dans la mémoire de nombreux spectateurs. « Cette phrase était l’idée de DiCaprio », explique McKay.

Le réalisateur dit que l’acteur s’est approché de lui et de la scénariste Cate Hardman et a dit: « Vous savez, j’ai l’impression que je devrais dire quelque chose. » « Oui [DiCaprio] elle a dit la phrase, elle ne l’a même pas lue dans son personnage, et immédiatement Cate, une Texane coriace, et j’ai immédiatement pleuré, et ma voix s’est un peu cassée », a-t-il expliqué.

Cependant, McKay a avoué que la réplique de DiCaprio était sur le point de ne pas apparaître dans le film en raison de l’impact émotionnel qu’elle lui a causé, et alors qu’il travaillait avec le monteur, Hank Corwin.

« [La frase] Cela nous a fait peur dans la salle de montage parce que cela nous a frappés si fort. Nous l’avons tenue à l’écart du montage pendant un certain temps. Et puis vers la fin, nous pensons : « Vous savez quoi, nous devons essayer. » Et c’était le coup le plus fort de tous », explique McKay.

Source : Cependant