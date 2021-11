Adam ‘Pacman’ Jones se rend en prison après une bagarre dans un bar

Adam « Pacman » Jones retourne en prison. Selon TMZ Sports, l’ancien demi de coin star de la NFL a été condamné à une peine de prison pour son rôle dans une bagarre dans un bar plus tôt cette année. L’incident s’est produit à Cincinnati le 15 février lorsque Jones était à Clutch OTR. La police a affirmé que Jones avait attaqué le personnel du site et s’était bagarré avec des employés. Il est également rapporté que Jones a assommé un videur pendant le combat.

À l’époque, Jones a déclaré qu’il agissait en état de légitime défense et qu’il « avait fait ce que je devais faire ». Il a été arrêté et plus tard frappé de deux chefs d’accusation de délit d’agression. Les responsables ont déclaré que Jones, 38 ans, avait clos l’affaire cette semaine. L’ancienne star des Bengals de Cincinnati n’a pas contesté les deux chefs d’accusation et a été condamnée à 180 jours de prison. Cependant, 150 de ces jours sont suspendus, ce qui signifie que Jones ne passera que 30 jours en prison tant qu’il évitera les ennuis. TMZ Sports a déclaré que Jones devrait se présenter en prison le 29 novembre.

Ce n’est pas la première confrontation avec la loi pour Jones. En 2019, Jones a été arrêté et accusé d’intimidation pour crime, de coups et blessures contre un officier ainsi que de plusieurs autres délits au Rising Star Bar Casino à Rising Sun, Indiana, comme mentionné par 247Sports. Les autorités ont déclaré à l’époque que Jones trichait en jouant à un jeu de table. Il a été banni du Rising Star Casino et a passé 10 jours en prison. Il a également été contraint de rester à l’écart de l’alcool pendant 18 mois.

Jones a été repêché n ° 6 au classement général par les Titans du Tennessee en 2005. Il a passé trois saisons avec les Titans avant de rejoindre les Cowboys de Dallas pour une saison. Après avoir quitté la NFL en 2009, Jones a signé avec les Bengals en 2010 et a été avec l’équipe pendant huit saisons. Il a signé avec les Denver Broncos en 2018 et a pris sa retraite de la NFL en 2019.

« Je suis content », a déclaré Jones à ESPN à l’époque. « J’ai eu une sacrée course à faire. J’en suis au point où je ne pensais pas que je serais au plus haut niveau si j’essayais de jouer maintenant. Je suis heureux et j’ai hâte de passer plus de temps avec ma famille et les enfants. » Jones a été sélectionné pour le Pro Bowl en 2015 et a été nommé dans la première équipe All-Pro en 2014. Il a terminé sa carrière avec 507 plaqués, 17 interceptions et huit touchés au total.