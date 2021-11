Adam Parker à CNBC sur le solide Bitcoin contre l’inflation | Invezz

Les gains récents réalisés par Bitcoin (BTC / USD) et d’autres crypto-monnaies ont été attribués à la peur croissante de l’inflation. De nombreux particuliers et entreprises utilisent désormais les crypto-monnaies comme couverture contre l’inflation, et l’augmentation de la demande a également entraîné une augmentation des prix.

Dans une interview avec Squawk de CNBC, Adam Parker, fondateur de Trivariate Capital Management, a déclaré que les investissements en crypto-monnaie peuvent être utilisés comme couverture contre l’inflation.

Utiliser la crypto comme couverture contre l’inflation

Au cours de cette interview, Parker a souligné que le Bitcoin et les crypto-monnaies pouvaient être utilisés comme couverture contre l’inflation, mais investir dans ces classes d’actifs n’était pas ouvert à tous les investisseurs.

De plus, il a mentionné avoir été exposé à des investissements cryptographiques en investissant dans des sociétés qui ont déjà des cryptomonnaies dans leur portefeuille d’actions. Cela aidera un investisseur à conserver des crypto-monnaies dans son portefeuille sans risquer la forte volatilité de ces actifs.

Par exemple, si un investisseur détient des participations dans des actions d’une entreprise comme MicroStrategy, les prix changeront en fonction du prix du Bitcoin. Par conséquent, les investisseurs qui ne souhaitent pas avoir de crypto-monnaies directement dans leur portefeuille peuvent suivre le prix sous-jacent du Bitcoin en investissant dans MicroStrategy.

Cependant, Parker a déclaré que l’ajout d’actifs liés à la cryptographie à un portefeuille dépendait d’un large éventail de facteurs, y compris la valeur nette d’un investisseur, laissant entendre que de tels investissements n’étaient pas idéaux pour tout le monde.

Bitcoin, pas l’or, est une bonne couverture contre l’inflation

Le débat récent dans l’espace crypto a été de savoir si l’or ou le Bitcoin constituent une meilleure couverture contre l’inflation. Le mois dernier, les stratèges de JPMorgan ont donné plusieurs raisons pour lesquelles Bitcoin est supérieur à l’or dans cette fonctionnalité.

Les experts ont noté que même si Bitcoin souffre d’une forte volatilité, il continue d’attirer les investisseurs, même les institutions se penchant vers la crypto-monnaie principale comme meilleure alternative à l’or.

Bitcoin est également en train de passer lentement d’un actif spéculatif, car il a été soutenu par El Salvador comme monnaie légale en septembre. Un rapport récent a également noté que le Zimbabwe envisageait également d’utiliser Bitcoin comme monnaie légale. L’adoption croissante de Bitcoin comme monnaie légale a été attribuée à des gains récents supérieurs à 67 000 $.

