Adam Peaty remporte la première médaille d’or olympique pour l’équipe GB à Tokyo 2020 en défendant le 100 m brasse pour le rendre invaincu depuis sept ans

Enfant, il avait peur de l’eau, mais maintenant Adam Peaty redéfinit ce qui est possible dans la piscine.

Il est invaincu depuis sept ans et a giflé l’eau avec plaisir alors qu’il défendait son titre sur 100 m brasse, qui était également la première médaille d’or de la Grande-Bretagne à Tokyo 2020.

.

Peaty a remporté la première médaille d’or de l’équipe GB aux Jeux Olympiques en remportant le 100 m brasse

Il n’a pas réussi à battre son propre record du monde de 56,88 secondes, mais le temps qu’il a réalisé – 57,37 secondes – est toujours le cinquième meilleur temps de l’histoire de l’épreuve.

En fait, il était tellement content de sa dernière médaille d’or olympique qu’il a juré lors d’une interview à la télévision.

«Cela a été un investissement lourd», a-t-il déclaré, alors qu’il se remémorait une année de ses premières années loin de son travail de jour.

« Beaucoup de choses ont changé cette dernière année, plus que les cinq dernières. Devenir père, acheter ma première maison et certains jours quand je me suis réveillé et que je me suis dit “c’est dur, c’est vraiment dur”.

.

Le joueur de 26 ans a montré sa domination pour ajouter à l’or qu’il a remporté en 2016

«Il y a eu tellement de défis, tellement de défis et f****** quelques pannes aussi. C’est comme ‘qu’est-ce que je fais tous les jours ? Pourquoi est-ce que je m’entraîne trois fois par jour, en donnant tout pour cette natation ?’.

“J’ai caché beaucoup d’émotions à ma propre famille, j’ai caché beaucoup de stress et beaucoup de ces moments où je me disais” c’est très, très dur “.

«C’est comme aller chercher une promotion et essayer de faire ses preuves tous les cinq ans en 56-57 secondes, c’est comme essayer de prouver ce que vous valez.

«Je ne pense pas que les gens de chez nous comprendraient le montant d’investissement qui a été mis dans cette nage. Pour beaucoup de gens, ils pourraient le perdre juste au dernier moment. Pour moi, ce montant d’investissement a porté ses fruits.

.

Du début à la fin, c’était parfait de Peaty qui a remporté l’or avec un temps de 57,37 secondes, six dixièmes d’avance sur le peloton

« Il y a beaucoup d’émotion, je ne vais probablement pas dormir avant un moment maintenant, je suis tellement excité parce que c’était le premier nageur britannique à défendre un titre. Vous pouvez faire ce que vous voulez toute l’année ; dans votre propre arène, dans votre propre arrière-cour, ça ne veut rien dire, ça veut tout dire ici.

« Les 99,9 % du temps que nous passons dans l’obscurité correspondent aux 0,01 % que nous passons dans la lumière.

« C’est quelque chose que moi et [coach] Mel [Marshall] J’y ai toujours cru. C’est pourquoi je pense que personne ne le mérite plus que moi et ce n’est pas une chose arrogante.

Arno Kamminga, le seul nageur autre que Peaty à avoir franchi la barrière des 58 secondes, a terminé à 0,63 seconde.

.

Peaty n’a pas perdu depuis sept ans et, en plus de sa médaille d’or à Rio, a remporté le 100 m brasse lors des trois derniers championnats du monde et battu le record du monde à cinq reprises et est le seul homme à être passé sous les 57 secondes.

Nicolo Martinenghi a décroché le bronze avec un temps de 58.33s mais le Britannique

James Wilby a raté une place sur le podium, se contentant de la cinquième place avec un temps de 58,96.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu de ne pas avoir abaissé l’indice de référence, Peaty a répondu: «Non, je ne me moque pas du temps! Personne ne pense au temps.

“Oui, ça aurait été incroyable de finir sur un record du monde mais ce n’est pas à propos de ça et Mel a dit ce matin ‘ce n’est pas une question de temps, c’est une question de course’ et personne ne court mieux que moi.”

Peaty pourrait remporter une deuxième médaille au relais 4x100m quatre nages plus tard cette semaine.

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc.