Adam Raga remporte la deuxième journée de la Coupe du monde et Toni Bou termine troisième

22/08/2021 à 18:53 CEST

Adam raga a encore célébré une victoire. Le coureur Ulldecona, de l’équipe TRRS, a remporté la deuxième journée du Championnat du monde de trial en plein air qui s’est déroulée entre samedi et dimanche à Sant Julià de Lòria (Principauté d’Andorre). Le Catalan a réitéré la victoire dans ce même scénario qu’en 2017 et 2020.

Le coureur de 39 ans a fait une belle remontée et a battu le coureur Basque Vertigo Factory d’un seul point. Jaime Busto. Adam raga ajouté 18 points et Jaime Busto, 19 après avoir parcouru douze zones et deux tours du même parcours. En l’absence de six zones, Jaime Busto il avait la victoire en main. Pendant ce temps, le champion du monde en titre, Toni Bou, a terminé cette deuxième journée en troisième position avec 23 points.

Ainsi, le classement général du Championnat du Monde de Trial est dirigé par Toni Bou avec 92 points, mais Adam raga est déjà à huit points (84) et l’Italien Matteo grattarola, qui a terminé cinquième aujourd’hui, est troisième avec 69 points. Qui s’approche de la troisième position est le pilote de Gorliz, Jaime Busto, avec 60 points.

“Ma journée a été fantastique. Samedi, j’étais en deuxième position, même aux points avec Toni Bou, mais avec un temps plus mauvais et aujourd’hui j’ai vraiment aimé faire du vélo. J’ai commencé très fort même si j’ai dû revenir à la fin car les rivaux ont également été très forts. Je suis très heureux de la victoire », a-t-il déclaré. Adam Raga.

En Trial2, la victoire revient au Catalan Aniol Gelabert, le frère de Michel Gelabert qu’aujourd’hui a été quatrième dans le deuxième test de la catégorie la plus élevée. Le plus petit des Gelabert, de l’équipe Beta Factory Trial, a dépassé le catalan également Arnau Farré (Scorpa) pour seulement trois points. Le troisième était les Britanniques Jack la paix (Sherco) qui est le leader du classement général avec 89 points.

Dans Trial125, la première position est revenue aux Britanniques Jack Danse (GasGas) avec 13 points et le podium final a été complété par le britannique également Harry Hemingway (Beta) avec 19 points et le même score, mais avec un temps pire, pour Harry tourneur (Scorpe).

Dans TrialE, il n’y avait pas de place pour les surprises et les Français Gaël chatagno Il est revenu à la plus haute place du podium avec 8 points. La seconde était Julien Perret avec 22 et Martin Pochez a terminé troisième avec 39 points.