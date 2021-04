La ressemblance de Will Zalatoris avec le caddie a conduit à une prolifération de mèmes et de blagues, et le professionnel de golf a même attiré de nouveaux fans dans le processus. Bien sûr, tout cela a attiré l’attention d’Adam Sandler, alors qu’il se tournait vers son Twitter pour donner à Zalatoris un renforcement positif. Découvrez la drôle de référence Happy Gilmore de Sandler ci-dessous: