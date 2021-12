Adam Sandler s’extasie sur la reprise mise à jour par Haim de sa « chanson de Chanukah »

C’est Hanoucca et Haïm font la fête !

Dans le cadre des festivités annuelles du groupe de rock « Haimukkah », les trois sœurs—est, 35, Danielle, 32 et Alana, 29 ans – a interprété une reprise hilarante du tube d’Adam Sandler en direct du samedi soir « The Chanukah Song » le vendredi 3 décembre.

Sous-titrant le message, « Sandler, nous vous aimons », le groupe a agrémenté les paroles du morceau des années 90 avec quelques noms mis à jour, félicitant les musiciens et les célébrités, y compris chat doja, Timothée Chalamet, Rashida Jones et plus.

Après avoir regardé leur performance, Sandler lui-même s’est rendu sur Twitter pour donner son approbation aux sœurs, retweetant leur vidéo et commentant : « Je vous aime mesdames ! Vous êtes trois durs à cuire ! A bientôt en tournée ! »

Les sœurs ont ouvert leur performance avec une référence à un autre membre emblématique de la distribution SNL, chantant, « rudolph maya allume la menorah. »

» De même petit déjeuner japonais, » ils ont ajouté, une légende au musicien et à l’auteur de Crying at H Mart michelle zauner.