Adam Savage de Mythbusters réfléchit à la mort de Grant Imahara plus d’un an plus tard

Une partie de la joie de vivre des MythBusters de Discovery Channel était sa capacité à faire participer les téléspectateurs, jeunes et moins jeunes, à la science et à la technologie. Les hôtes Adam Savage et Jamie Hyneman, ainsi que leur équipe de constructeurs d’expériences, nous sommes comme une version nouvelle génération de Bill Nye the Science Guy – mais pour tous. Parmi eux se trouvait Grant Imahara, un ingénieur électricien/roboticien, dont la mort soudaine et tragique l’année dernière a choqué d’innombrables fans de la série. En souvenir, Savage a réfléchi à son ancienne co-star de MythBuster un peu plus d’un an après sa mort.