Adam Schiff appelle à une enquête sur la grève qui a tué des civils afghans 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’administration de Joe Biden prend maintenant feu de son côté après avoir mené une grève qui a tué un innocent travail humanitaire afghan et neuf autres, dont sept enfants.

Le représentant démocrate de Californie, Adam Schiff, a appelé à une enquête approfondie sur la façon dont une erreur aussi tragique pourrait se produire dans un communiqué de presse du House Intelligence Committee.

« Nous devons prendre toutes les précautions lorsqu’il s’agit de protéger la vie des civils et nous tenir responsables en cas d’échec. S’il n’y a pas lieu d’exagérer la situation chaotique et dangereuse à Kaboul après la chute du gouvernement afghan et l’attaque de nos forces par ISIS-K, il est clair que la frappe du 29 août était une erreur aux conséquences horribles », a-t-il déclaré.

« En reconnaissant cette erreur, le ministère de la Défense a fait le premier pas vers la transparence et la responsabilité. Et après un échec aussi dévastateur – qui, selon l’estimation du ministère, a tué 10 civils, dont au moins 7 enfants – cela ne peut pas être la dernière étape. Nous devons savoir ce qui s’est mal passé dans les heures et les minutes qui ont précédé la grève pour éviter des tragédies similaires à l’avenir », a déclaré le représentant.

«Je suis également préoccupé par l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations publiques faites immédiatement après la grève, et si celles-ci représentaient toutes les informations détenues par le gouvernement à l’époque. Nous devons nous assurer que le Ministère examine ses actions avec soin et objectivité, même en l’absence de rapports de presse, comme ici, qui ont mis en lumière cette erreur critique.

“C’est un domaine qui mérite une surveillance supplémentaire, et avec mes collègues du Congrès, le House Intelligence Committee continuera de faire pression pour obtenir des réponses”, a-t-il déclaré. “Mes prières aujourd’hui vont aux victimes et à leurs familles.”

La déclaration de Schiff est intervenue après que le chef du commandement central américain (CENTCOM), le général Frank McKenzie, a admis que la frappe était une « erreur tragique ».

“Après avoir examiné en détail les conclusions de l’enquête et l’analyse à l’appui des partenaires de l’agence interne, je suis maintenant convaincu que jusqu’à 10 civils, dont jusqu’à sept enfants, nous avons tragiquement tué lors de cette frappe”, a-t-il déclaré.

« De plus, nous estimons maintenant qu’il est peu probable que le véhicule et les personnes décédées aient été associés à ISIS-K ou aient constitué une menace directe pour les forces américaines. J’offre mes sincères condoléances à la famille et aux amis de ceux qui ont été tués. Cette frappe a été menée avec la conviction qu’elle empêcherait une menace imminente pour nos forces et les évacués à l’aéroport », a déclaré le général.

Il a assumé la responsabilité de la grève et a expliqué les évaluations qui avaient été faites avant de mener la grève, mais a ensuite admis qu’elles avaient échoué.

“Notre enquête conclut maintenant que la grève était une erreur tragique”, a-t-il déclaré.

L’une des déclarations faites après l’attaque dont Schiff pourrait parler est celle de Biden dans laquelle il se vante de la grève et dit qu’il y en aurait plus.

« J’ai dit que nous allions poursuivre le groupe responsable de l’attaque contre nos troupes et des civils innocents à Kaboul, et nous l’avons fait », a-t-il déclaré. « Cette grève n’était pas la dernière. Nous continuerons de traquer toute personne impliquée dans cette attaque odieuse et de la faire payer. »

« Cette grève n’était pas la dernière. Nous continuerons à traquer toute personne impliquée dans cette attaque odieuse et à la faire payer », a-t-il déclaré. « Nos commandants m’ont informé qu’une attaque est très probable dans les prochaines 24 à 36 heures. Je leur ai demandé de prendre toutes les mesures possibles pour donner la priorité à la protection de la force. »

Mais, jusqu’à présent, aucun combattant d’ISIS-K n’a subi de conséquences pour sa frappe sur l’aéroport de Kaboul qui a tué des militaires américains et des civils afghans.