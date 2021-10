Adam Schiff dans « Minuit à Washington »

Photo de Kevin Dietsch/.

Extrait d’une conversation en direct entre Larry Wilmore et le représentant Adam Schiff pour ‘Live Talks Los Angeles’

L’épisode d’aujourd’hui est tiré d’une conversation en direct entre Larry Wilmore et le représentant Adam Schiff pour Live Talks Los Angeles. Les deux discutent du nouveau livre de Schiff, Midnight in Washington, d’être au Capitole lors des attentats de janvier, et bien plus encore.

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Adam Schiff

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Jonathan Kermah

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS