Adam Schlesinger sera célébré dans un hommage virtuel

Le regretté rockeur et célèbre compositeur de films et de télévision Adam Schlesinger, décédé tragiquement des complications du COVID-19 en avril 2020, sera célébré et rappelé par des dizaines de musiciens et d’acteurs.

Le 5 mai, ceux qui ont connu et aimé Schlesinger se réuniront pour un hommage en ligne produit par Jody Porter, son compagnon de groupe de longue date à Fontaines de Wayne.

Intitulé «Adam Schlesinger, A Music Celebration, Virtual Show», le stream sera principalement enregistré au Bowery Electric de New York et sortira le 5 mai à 20 h HE sur le Plateforme Rolling Live, avec un prix de billet de 20 $ qui profitera à MusiCares et à la salle hôte fermée elle-même.

Porter a déclaré: “C’est un véritable envoi musical pour mon frère d’âme avec un groupe d’invités talentueux et groovy qui feraient grimacer Adam.”

Taylor Hanson et James Iha, tous deux de son groupe Tinted Windows, et Rachel Bloom, dont la série «Crazy Ex-Girlfriend» a enrôlé Schlesinger comme producteur de musique exécutif et auteur-compositeur principal pour toute sa course. Le spectacle comprendra également des artistes que Schlesinger a produits ou écrits pour ou avec, notamment Mike Viola, Mickey Dolenz des Monkees et Chris Carrabba de Dashboard Confessional.

Parmi les autres participants figurent Courtney Love, Sean Ono Lennon, Butch Walker, Drew Carey, le duo de Patrick Carney (Black Keys) et Michelle Branch, Ben Lee, Peter Buck avec Scott McCaughey, Glenn Tilbrook de Squeeze, Jesse Malin, Nicole Atkins, Ben Kweller, Estzer Balint (Louie / Stranger Than Paradise), Matthew Caws de Nada Surf, Britta Phillips, Joe McGinty, John Gallagher, Jr. («Spring Awakening»), Robert Schwartzman de Rooney, Bambi Kino, Kelly Buchanan, Eddie Baranek (the Sights), Eli Janney (Girls Against Boys) avec Justin Pierre (Bande originale de Motions City) et Geoff Sanoff, Diane Gentile et John Brodeur (Birdstreets).

Les billets pour «Adam Schlesinger, une célébration musicale, spectacle virtuel» sont disponibles à l’achat ici.