Adam Selipsky, nouveau PDG d’AWS, partage les leçons de leadership de la pandémie lors de sa première apparition publique depuis son départ de Tableau

Adam Selipsky, PDG de Tableau, s’exprime à la conférence Tableau 2016. (Photo Software Tableau)

Adam Selipsky a des années d’expérience professionnelle sur lesquelles s’appuyer, depuis des postes en tant que vice-président chez RealNetworks et Amazon, jusqu’à la direction de Tableau Software en tant que PDG pendant cinq ans.

Mais en tant que leader, cela n’avait pas d’importance lorsque la pandémie a frappé l’année dernière.

«Mon expérience est devenue dangereuse pour moi», a déclaré Selipsky lors d’un événement de l’Alliance technologique cette semaine. «Au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, vous avez tendance à beaucoup compter sur le pattern matching. Dans une certaine mesure, vous vous attendez à ce que le passé soit informatif sur l’avenir – et il n’y avait rien de familier dans la situation. »

Selipsky a fait sa première apparition publique depuis qu’il avait annoncé en mars qu’il quittait Tableau pour devenir le nouveau PDG d’Amazon Web Services. Il remplacera le chef de longue date d’AWS, Andy Jassy, ​​qui succédera à Jeff Bezos en tant que PDG d’Amazon le 5 juillet.

Selipsky est un visage familier d’Amazon en tant qu’ancien cadre d’AWS qui a passé 11 ans chez le géant de la technologie basé à Seattle. Il est parti pour rejoindre Tableau en tant que PDG en 2016.

Tableau a été l’une des premières entreprises de la région de Seattle à renvoyer leurs travailleurs chez eux lorsque la pandémie a commencé à se propager aux États-Unis au début de l’année dernière. Selipsky a déclaré qu’il avait appris à s’appuyer sur les données – les données sur la propagation du virus; des données pour aider les clients; etc. – plutôt que l’intuition qui vient de l’expérience.

«En l’absence d’intuition… vous regardez vraiment les données», dit-il.

Incroyablement reconnaissant pour l’accueil chaleureux (de retour) cette semaine – rendu plus doux par les collègues, les clients / partenaires et les amis. #AWS pic.twitter.com/mpWE4OgH5k – Adam Selipsky (@aselipsky) 21 mai 2021

Pour Selipsky, la pandémie était également un rappel de l’empathie en tant que leader – une véritable compréhension des différentes situations auxquelles les employés et les clients étaient confrontés. Certains de ses employés s’occupaient d’enfants à la maison; d’autres prenaient des appels de la baignoire. Et les clients avaient également leurs défis uniques.

«Chaque client avait des problèmes différents – certaines industries étaient en plein effondrement», a-t-il déclaré. «Si vous adoptez une vision à long terme – ce que je fais toujours et c’est l’un des avantages d’Amazon – comment pensons-nous où nous en serons avec ces clients dans trois, cinq, 10 ans? Que faisons-nous maintenant pour vraiment approfondir ces liens de partenariat? »

Les principes de leadership d’Amazon sont toujours profondément ancrés dans Selipsky. Interrogé sur l’accélération de l’adoption du numérique au milieu de la pandémie et sur sa capacité à identifier les tendances, Selipsky a déclaré qu’il «se retirait toujours» du principe d’Amazon consistant à travailler à rebours à partir du client.

«L’orientation client signifie vraiment deux choses: une compréhension profonde, profonde et profonde de ce que vos clients veulent et ont réellement besoin et où ils se dirigent réellement. Certaines de ces choses qu’ils peuvent exprimer; certaines de ces choses que vous devez exprimer en leur nom.

«Le deuxième élément – qui s’avère difficile – est de prendre cette compréhension et de l’enterrer au cœur de chaque décision critique que vous prenez en tant qu’entreprise», a-t-il ajouté. «Ne le laissez pas à la porte lorsque vous décidez de ce qui fera le succès de votre entreprise.»

Tout en dirigeant Tableau, Selipsky a contribué à stimuler la croissance du pionnier de la visualisation de données de Seattle, qui avait une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars lorsqu’il a pris ses fonctions de PDG. Selipsky a supervisé l’acquisition de la société par Salesforce pour 15,7 milliards de dollars en 2019, le deuxième plus grand de l’histoire de Salesforce, et il a joué un rôle déterminant dans le passage de la société d’un produit logiciel traditionnel à un produit lié au cloud avec des offres d’abonnement.

Selipsky, interrogé par le président de HRH Media Group, Hanson Hosein, au siège d’Amazon à Seattle, n’a pas été interrogé sur sa transition de Tableau à Amazon ou pourquoi il a pris le poste. Son retour sur AWS intervient alors que l’activité cloud leader du marché tire à plein régime, avec un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars et représentant 63% du bénéfice d’exploitation de l’entreprise.

«Adam apporte un jugement fort, une obsession client, la création d’équipe, la génération de la demande et une expérience de PDG à une équipe de direction AWS déjà très forte», a écrit Jassy dans une note aux employés en mars. «Et, ayant occupé un poste aussi important chez AWS pendant 11 ans, il connaît bien notre culture et notre entreprise.»