Adam Selman Sport lance Merch – WWD

Adam Selman, le créateur de la robe en cristal emblématique de Rihanna aux CFDA Fashion Awards 2014, lance une nouvelle collection sous sa marque de vêtements de sport Adam Selman Sport, qui sert d’ode à son village d’amis.

La collection unisexe comprend des vêtements, des accessoires et des petits bibelots à des prix abordables, à partir de 5 $. «La marque ASS a toujours défendu l’inclusivité et s’est efforcée de proposer des styles unisexes qui s’adressent à un large éventail de personnes et de corps. Nous avons toujours voulu créer une collection que toute la famille ASS pourrait porter, y compris les membres de la famille qui ne sont peut-être pas dans les styles les plus racés et sexy (Salut, maman!) », A déclaré Selman.

La campagne met en vedette les amis et collaborateurs les plus proches d’Adam, notamment Amy Sedaris, Francelle Daly, Andrew D’Angelo, Bowen Yang et Oyinda.