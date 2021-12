Adam Silver clôt le débat : « La NBA ne va pas s’arrêter »

Après quelques jours très difficiles, avec la pandémie qui sévit et la NBA dans une situation difficile, le commissaire Adam Silver a pris la parole. Il l’a fait pendant que la Ligue prépare des plans d’urgence au cas où le COVID saboterait le jour de Noël le plus important et avec plus ou moins un quart des joueurs (presque 120 déjà) qui sont ou ont été touchés par le virus et les protocoles de sécurité de la compétition.

Silver s’est exprimé dans une interview sur NBA Today (ESPN) avec la journaliste Malika Andrews, et a précisé qu’une pause en saison régulière n’est pas sur la table malgré les reports intempestifs de matchs (sept pour l’instant) : « Il n’y a aucune intention ou plan d’interrompre la saison. Nous avons analysé toutes les options, bien sûr, mais nous ne voyons pas la logique de s’arrêter maintenant. Nous voyons comment les cas se multiplient dans tout le pays, et partout dans le monde en fait. Nous arrivons là où nous savions que nous allions arriver, à la certitude que ce virus ne sera pas éradiqué et que nous devrons apprendre à vivre avec. C’est là qu’en est la NBA en ce moment. »

Le commissaire a assuré que « 90% » des cas de COVID chez les joueurs correspondent déjà à la variante Omicron, « c’est absolument dominant », et a expliqué que presque tous les joueurs qui ont reçu le vaccin et son rappel sont asymptomatiques ou ont montré des symptômes très légers et ont vu comment le virus a traversé leur corps plus rapidement, ce qui peut aider à réduire les délais de sevrage en raison de admission aux protocoles dans un avenir proche : « Nous mesurons les charges virales de tous les CRP, ce que fait toute la communauté scientifique, pas seulement nos médecins. Il semble que le virus reste moins chez ceux qui sont vaccinés avec le régime complet et le rappel. Ils développent à peine des symptômes et cessent de se propager plus tôt. Cela donne une ligne directrice qui peut réduire les temps d’absence ». Oui aussi a précisé que pour l’instant ils ne prendraient pas une position comme celle de la NFL, qui a choisi d’arrêter de tester les joueurs qui sont vaccinés et ne présentent pas de symptômes. En NBA, plus de 97% sont vaccinés et 65% ont également reçu le rappel.

Il n’y aura pas, a confirmé Silver, d’autres tentatives pour rendre le vaccin obligatoire : « C’est quelque chose que nous avons déjà proposé. Et c’est quelque chose que le syndicat des joueurs n’a pas voulu accepter. Mais 97% sont vaccinés, je préfère parler d’eux plus que les 3% restants. De plus, bon nombre de ces 3 % ont été infectés et ont développé des anticorps. Pour moi, l’important est que les 97% restants puissent recevoir la dose de rappel le plus tôt possible ».

Enfin, Silver a supposé que les conditions actuelles, avec de nombreuses victimes et des joueurs qui ont signé et qui se rendent sur le terrain littéralement des heures plus tard, ne sont pas idéales, mais il pense que c’est un pont vers une bonne résolution de la saison : « Je pense que Nous comprenons que ce sont les cartes avec lesquelles nous avons dû jouer. Il est évident que ce n’est pas juste plusieurs fois et que de nombreuses équipes sont fortement désavantagées, mais la nôtre est une saison de 82 matchs et nous avons de longues séries éliminatoires. Donc je pense qu’à la fin, ce système finira par fonctionner”.

« Les joueurs nous demandent ce qui va se passer »

Michele Roberts, directrice exécutive du syndicat des joueurs (NBPA), a également évoqué la situation compliquée dans laquelle se trouvent ses représentants : « Les joueurs m’appellent tout le temps, ils ne savent pas s’ils vont jouer, s’il y en a être des jeux à Noël … Y plusieurs fois, ce que nous leur disons, c’est que nous ne savons pas. C’est préoccupant. Il est évident que certaines de nos stars ne vont pas pouvoir jouer à Noël, et c’est notre jour, c’est dommage qu’il n’allait pas continuer à l’être pour ça. Au point qu’il y a ceux qui se demanderont si cela vaut la peine de jouer à ces jeux stratégiques si les meilleurs joueurs ne sont pas disponibles ».

«Nous pensions que le pire était passé, et l’idée que ce ne serait peut-être pas le cas est terrifiante. Nous avons presque 98% de joueurs vaccinés, je pense que nous avons fait tout ce qui était humainement possible et que nous devrions pouvoir continuer la saison. Mais, soudain, tout semble être pire que jamais. C’est, je pense, déprimant. On se demande ce qui va suivre », a terminé Roberts sur la situation d’une Ligue absolument malmenée en ce moment par la pandémie.